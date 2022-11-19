Bloomberg: увольнения сотрудников Twitter сделают соцсеть уязвимой для сбоев

Один из бывших сотрудников компании заявил, что возникающие ошибки необходимо исправить, а поскольку Twitter — это «система с более чем 1000 микросервисов», есть риск перерастания даже маленьких ошибок в угрозу безопасности и данных пользователей. Сетевая безопасность на такой платформе, как Twitter, со временем «начинает гнить», поскольку обнаруживаются недостатки в кодовой базе компании, а исправить их некому, добавляет инженер-программист Алек Маффет. Наиболее вероятными рисками для Twitter он называет захват учетных записей и нарушение конфиденциальности и подчеркивает, что в компании осталось «гораздо меньше» инженеров, которые занимаются устранением таких проблем. В результате какая-то критически важная система в Twitter выйдет из строя, «важные части сайта — или даже весь сайт — упадут», прогнозирует он. Среди возможных угроз он называет потерю возможности ретвитить или авторизоваться.