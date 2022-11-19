Bloomberg: увольнения сотрудников Twitter сделают соцсеть уязвимой для сбоев
Массовые увольнения сотрудников Twitter после покупки платформы Илоном Маском сделают соцсеть уязвимой для сбоев, взломов и ошибок, которые невозможно будет исправить. Об этом со ссылкой на прогнозы экспертов пишет Bloomberg.
По словам источников агентства, несколько команд, которые имели решающее значение в поддержании Twitter в рабочем состоянии, покинули компанию в полном составе или же привлекают инженеров из других групп. После того как пользователи и уволившиеся сотрудники «предсказали неминуемое закрытие и попрощались», в тренды вышел хештэг #RIPTwitter, пишет Bloomberg.
Инженер Гленн Хоуп, работавший в Facebook и Instagram и ранее опубликовавший в Twitter список возможных сценариев, которые могут вызвать сбои в социальной сети, описал происходящее в компании как «довольно мрачную картину».
Речь не идет о неожиданном закрытии соцсети, однако, как отмечает агентство, оставшиеся сотрудники, вероятно, не смогут исправить ошибки в коде и сайт начнет терять часть функциональности или станет уязвимым для серьезного взлома.
Один из бывших сотрудников компании заявил, что возникающие ошибки необходимо исправить, а поскольку Twitter — это «система с более чем 1000 микросервисов», есть риск перерастания даже маленьких ошибок в угрозу безопасности и данных пользователей. Сетевая безопасность на такой платформе, как Twitter, со временем «начинает гнить», поскольку обнаруживаются недостатки в кодовой базе компании, а исправить их некому, добавляет инженер-программист Алек Маффет. Наиболее вероятными рисками для Twitter он называет захват учетных записей и нарушение конфиденциальности и подчеркивает, что в компании осталось «гораздо меньше» инженеров, которые занимаются устранением таких проблем. В результате какая-то критически важная система в Twitter выйдет из строя, «важные части сайта — или даже весь сайт — упадут», прогнозирует он. Среди возможных угроз он называет потерю возможности ретвитить или авторизоваться.
После того как новый владелец Twitter Илон Маск потребовал от своих сотрудников решить, хотят ли они остаться и начать «интенсивно» работать, либо же уволиться, сотни сотрудников решили покинуть компанию, сообщали ранее Bloomberg и Reuters. По информации СМИ, незадолго до истечения срока ультиматума Маск был вынужден встретиться с ключевыми сотрудниками, чтобы убедить их остаться. Кроме того, миллиардер «смягчил тон» по отношению к удаленной работе, о полном запрете которой он объявил ранее. Как отмечал Bloomberg, этого оказалось недостаточно: внутренние чаты компании заполнены «салютующими» смайлами, символизирующими решение сотрудника покинуть компанию. При этом руководство Twitter решило закрыть офисы до понедельника.
В своем письме сотрудникам Маск ранее отметил, что им «нужно будет быть чрезвычайно мощными», чтобы создать «прорывной Twitter 2.0», и что для успеха потребуются долгие часы работы с высокой интенсивностью. Бизнесмен подчеркнул, что Twitter будет гораздо более ориентирован на инженерные разработки, а сотрудники, которые пишут «отличный код», составят большую часть команды. Маск попросил работников нажать «да» по ссылке, указанной в электронном письме, если они хотят стать частью «нового Twitter».
27 октября Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.