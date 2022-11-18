Сотни сотрудников решили покинуть Twitter после ультиматума Маска
По информации СМИ, незадолго до истечения срока ультиматума Маск был вынужден встретиться с ключевыми сотрудниками, чтобы убедить их остаться. Кроме того, миллиардер «смягчил тон» по отношению к удаленной работе, о полном запрете которой он объявил ранее.
Как отмечает Bloomberg, этого оказалось недостаточно: внутренние чаты компании заполнены «салютующими» смайлами, символизирующими решение сотрудника покинуть компанию. При этом руководство Twitter решило закрыть офисы до понедельника.
Сам Маск позднее заявил на своей странице в Twitter, что он не сильно обеспокоен происходящим, поскольку «лучшие люди остаются».
В своем письме сотрудникам Маск ранее отметил, что им «нужно будет быть чрезвычайно мощными», чтобы создать «прорывной Twitter 2.0», и что для успеха потребуются долгие часы работы с высокой интенсивностью. Бизнесмен подчеркнул, что Twitter будет гораздо более ориентирован на инженерные разработки, а сотрудники, которые пишут «отличный код», составят большую часть команды. Маск попросил работников нажать «да» по ссылке, указанной в электронном письме, если они хотят стать частью «нового Twitter».
27 октября Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.
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