Сотни сотрудников решили покинуть Twitter после ультиматума Маска

В своем письме сотрудникам Маск ранее отметил, что им «нужно будет быть чрезвычайно мощными», чтобы создать «прорывной Twitter 2.0», и что для успеха потребуются долгие часы работы с высокой интенсивностью. Бизнесмен подчеркнул, что Twitter будет гораздо более ориентирован на инженерные разработки, а сотрудники, которые пишут «отличный код», составят большую часть команды. Маск попросил работников нажать «да» по ссылке, указанной в электронном письме, если они хотят стать частью «нового Twitter».