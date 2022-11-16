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Бизнес

Маск выдвинул новый ультиматум сотрудникам Twitter

Ведомости

Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск предложил своим сотрудникам начать «интенсивно» работать или уволиться, передает издание Washington Post со ссылкой на электронное письмо бизнесмена.

В своем письме Маск отметил, что сотрудникам «нужно будет быть чрезвычайно мощными», чтобы создать «прорывной Twitter 2.0», и что для успеха потребуются долгие часы работы с высокой интенсивностью.

Бизнесмен подчеркнул, что Twitter будет гораздо более ориентирован на инженерные разработки, а сотрудники, которые пишут «отличный код», составят большую часть команды. Маск попросил работников нажать «да» по ссылке, указанной в электронном письме, если они хотят стать частью «нового Twitter».

В своем первом письме сотрудникам Маск предупредил о «грядущих сложных временах» и сообщил о запрете удаленной работы. Он подчеркнул влияние экономических перспектив на такую зависимую от рекламных доходов компанию, как Twitter. В рамках новых правил сотрудники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю. Маск будет делать исключения только в особых случаях.

27 октября Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных