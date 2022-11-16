Маск выдвинул новый ультиматум сотрудникам Twitter
Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск предложил своим сотрудникам начать «интенсивно» работать или уволиться, передает издание Washington Post со ссылкой на электронное письмо бизнесмена.
В своем письме Маск отметил, что сотрудникам «нужно будет быть чрезвычайно мощными», чтобы создать «прорывной Twitter 2.0», и что для успеха потребуются долгие часы работы с высокой интенсивностью.
Бизнесмен подчеркнул, что Twitter будет гораздо более ориентирован на инженерные разработки, а сотрудники, которые пишут «отличный код», составят большую часть команды. Маск попросил работников нажать «да» по ссылке, указанной в электронном письме, если они хотят стать частью «нового Twitter».
В своем первом письме сотрудникам Маск предупредил о «грядущих сложных временах» и сообщил о запрете удаленной работы. Он подчеркнул влияние экономических перспектив на такую зависимую от рекламных доходов компанию, как Twitter. В рамках новых правил сотрудники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю. Маск будет делать исключения только в особых случаях.
27 октября Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.
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