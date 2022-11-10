Маск запретил сотрудникам Twitter работать удаленно

В электронном письме, с которым ознакомилось агентство, миллиардер подчеркнул влияние экономических перспектив на такую зависимую от рекламных доходов компанию, как Twitter. В рамках новых правил сотрудники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю. Маск будет делать исключения только в особых случаях.