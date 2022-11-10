Маск запретил сотрудникам Twitter работать удаленно
В своем первом письме сотрудникам Twitter новый владелец компании Илон Маск предупредил о «грядущих сложных временах» и сообщил о запрете удаленной работы, сообщает Bloomberg.
В электронном письме, с которым ознакомилось агентство, миллиардер подчеркнул влияние экономических перспектив на такую зависимую от рекламных доходов компанию, как Twitter. В рамках новых правил сотрудники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю. Маск будет делать исключения только в особых случаях.
Миллиардер сообщил, что хочет, чтобы подписки пользователей приносили Twitter половину доходов. «Предстоящий путь труден, и для достижения успеха потребуется напряженная работа», — заявил Маск. Он также добавил, что в течение следующих дней главным приоритетом будет поиск и отключение ботов и спама.
Накануне, 8 ноября, портал Platformer со ссылкой на источники сообщил, что Маск рассматривал возможность сделать доступ к социальной сети платным. Уточняется, что Twitter может установить ежемесячный лимит на бесплатное пользование социальной сетью, после чего пользователь должен будет оформить подписку, чтобы продолжить просмотр.
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.