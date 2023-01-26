«Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из онлайн-кинотеатров с 1 февраля

Уже в августе из библиотек онлайн-кинотеатров стали пропадать первые зарубежные ленты из-за проблем с продлением прав на них. В частности, на «Кинопоиске» доступ по подписке исчез к трилогии «Властелин колец» (2001–2003), фильмам «Маска» (1994), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериалу «Друзья» (1994–2004). На сегодняшний день эти ленты по-прежнему нельзя посмотреть на стриминге.