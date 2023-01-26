Газета
Медиа

«Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из онлайн-кинотеатров с 1 февраля

Ведомости

С 1 февраля из российских онлайн-кинотеатров пропадут кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», поскольку срок лицензионных прав на эти картины закончится 31 января, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса Amediateka. 

«Срок лицензионных прав на фильмы вселенной Гарри Поттера заканчивается в плановом порядке 31 января», — говорится в сообщении компании.

Фильмы по вселенной писательницы Джоан Роулинг также станут недоступны на «Кинопоиске» и Okko, подтвердили в пресс-службах компаний. Представители «Кинопоиска» пояснили «РИА Новости», что доступ к кинофраншизам сервису предоставляет Amediateka. Так как онлайн-кинотеатр утратит права на фильмы, они пропадут и из библиотеки «Кинопоиска». 

Ранее на «Кинопоиске» рядом с лентами вселенной Гарри Поттера появилась плашка, предупреждающая, что фильмы будут доступны в онлайн-кинотеатре до 31 января. 

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие западные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. 

Кинофраншизы по вселенной Гарри Поттера относятся к продукции Warner Bros. Ранее кинокомпания перенесла на неопределенный срок премьеру третьей части «Фантастических тварей» в России, которая должна была состояться 14 апреля 2022 г.

Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись и онлайн-кинотеатры. Весной 2022 г. киностудии официально остановили продажу лицензий на новинки российским стримингам.

Уже в августе из библиотек онлайн-кинотеатров стали пропадать первые зарубежные ленты из-за проблем с продлением прав на них. В частности, на «Кинопоиске» доступ по подписке исчез к трилогии «Властелин колец» (2001–2003), фильмам «Маска» (1994), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериалу «Друзья» (1994–2004). На сегодняшний день эти ленты по-прежнему нельзя посмотреть на стриминге.

Тогда представители сервиса отметили, что «в текущих условиях продление договоров занимает больше времени». В Wink допустили, что «в некоторых случаях» зарубежные компании не будут продлевать контракты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных