«Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из онлайн-кинотеатров с 1 февраля
С 1 февраля из российских онлайн-кинотеатров пропадут кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», поскольку срок лицензионных прав на эти картины закончится 31 января, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса Amediateka.
«Срок лицензионных прав на фильмы вселенной Гарри Поттера заканчивается в плановом порядке 31 января», — говорится в сообщении компании.
Фильмы по вселенной писательницы Джоан Роулинг также станут недоступны на «Кинопоиске» и Okko, подтвердили в пресс-службах компаний. Представители «Кинопоиска» пояснили «РИА Новости», что доступ к кинофраншизам сервису предоставляет Amediateka. Так как онлайн-кинотеатр утратит права на фильмы, они пропадут и из библиотеки «Кинопоиска».
Ранее на «Кинопоиске» рядом с лентами вселенной Гарри Поттера появилась плашка, предупреждающая, что фильмы будут доступны в онлайн-кинотеатре до 31 января.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие западные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal.
Кинофраншизы по вселенной Гарри Поттера относятся к продукции Warner Bros. Ранее кинокомпания перенесла на неопределенный срок премьеру третьей части «Фантастических тварей» в России, которая должна была состояться 14 апреля 2022 г.
Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись и онлайн-кинотеатры. Весной 2022 г. киностудии официально остановили продажу лицензий на новинки российским стримингам.
Уже в августе из библиотек онлайн-кинотеатров стали пропадать первые зарубежные ленты из-за проблем с продлением прав на них. В частности, на «Кинопоиске» доступ по подписке исчез к трилогии «Властелин колец» (2001–2003), фильмам «Маска» (1994), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериалу «Друзья» (1994–2004). На сегодняшний день эти ленты по-прежнему нельзя посмотреть на стриминге.
Тогда представители сервиса отметили, что «в текущих условиях продление договоров занимает больше времени». В Wink допустили, что «в некоторых случаях» зарубежные компании не будут продлевать контракты.