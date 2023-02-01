Оззи Осборн объявил о завершении концертной деятельности

Джон Майкл Осборн (настоящее имя музыканта) являлся основателем и участником рок-группы Black Sabbath, однако в 2017 г. группа сообщила о завершении совместной деятельности. Коллектив был образован в 1968 г. в Бермингеме (Великобритания) и за все время успел получить две премии Grammy.