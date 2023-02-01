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Оззи Осборн объявил о завершении концертной деятельности

Ведомости

Британский музыкант Оззи Осборн заявил, что прекращает гастрольную деятельность и отменяет ближайшее турне из-за состояния здоровья.

Осборн назвал эту новость «одной из самых тяжелых, которую когда-либо сообщал», причиной отмены стала травма позвоночника, полученная в 2019 г. «Мой голос в отличном состоянии. Однако после трех операций, процедур со стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии <...> мое тело физически все еще очень слабо», – написал он в Twitter.

В феврале 2020 г. музыкант уже сообщал об отмене турне под символическим названием «No More Tours II» («Никаких больше туров II») из-за болезни Паркинсона. Тогда Осборн отправился на лечение в Швейцарию.

Джон Майкл Осборн (настоящее имя музыканта) являлся основателем и участником рок-группы Black Sabbath, однако в 2017 г. группа сообщила о завершении совместной деятельности. Коллектив был образован в 1968 г. в Бермингеме (Великобритания) и за все время успел получить две премии Grammy.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных