Оззи Осборн объявил о завершении концертной деятельности
Британский музыкант Оззи Осборн заявил, что прекращает гастрольную деятельность и отменяет ближайшее турне из-за состояния здоровья.
Осборн назвал эту новость «одной из самых тяжелых, которую когда-либо сообщал», причиной отмены стала травма позвоночника, полученная в 2019 г. «Мой голос в отличном состоянии. Однако после трех операций, процедур со стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии <...> мое тело физически все еще очень слабо», – написал он в Twitter.
В феврале 2020 г. музыкант уже сообщал об отмене турне под символическим названием «No More Tours II» («Никаких больше туров II») из-за болезни Паркинсона. Тогда Осборн отправился на лечение в Швейцарию.
Джон Майкл Осборн (настоящее имя музыканта) являлся основателем и участником рок-группы Black Sabbath, однако в 2017 г. группа сообщила о завершении совместной деятельности. Коллектив был образован в 1968 г. в Бермингеме (Великобритания) и за все время успел получить две премии Grammy.