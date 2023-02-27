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Телеканал RT France подал заявление о банкротстве

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Телеканал RT France, счета которого во Франции заморозили в январе, подал заявление о банкротстве и был передан в конкурсное производство, передает Politico со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что 1 февраля главный редактор телеканала Ксения Федорова обратилась в суд с требованием приостановить платежи и открыть «судебную процедуру ликвидации». Конкурсное производство является первым шагом в этом процессе.

20 января RT сообщил о блокировке счетов телеканала во Франции. Со ссылкой на газету Le Monde телеканал рассказал, что это было сделано по требованию главного управления казначейства при минфине страны. Тогда Федорова отметила, что RT France не фигурирует в санкционном списке и имеет право работать в стране, а решение «фактически парализует» деятельность телеканала, «сам факт существования» которого «не давал покоя» французским властям.

21 января Федорова сообщила о прекращении деятельности телеканала. В опубликованном заявлении RT France подчеркивалось, что закрытие телеканала при «молчаливом согласии» других СМИ – это опасный путь и следом в такой же ситуации могут оказаться другие издания.

С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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