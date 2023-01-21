Телеканал RT France сообщил о своем закрытии
Телеканал RT France прекратит свою деятельность из-за блокировки счетов во Франции, сообщила главный редактор Ксения Федорова в Twitter.
«Средства RT France заморожены по запросу главного управления казначейства в связи с 9-м пакетом санкций, который не касается RT France. Наш канал больше не может продолжать свою деятельность», – написала она.
Федорова опубликовала заявление телеканала, которое также было размещено на сайте издания. В нем говорится, что «власти добились своей цели – закрытия RT France». «123 сотрудника канала, в том числе 77 журналистов, рискуют остаться без зарплаты в январе и потеряют работу. Помимо ужасных экономических последствий для многих семей существует вопрос будущего плюрализма СМИ во Франции, их репрезентативности, их независимости — по крайней мере, моральной – свободы мысли и выражения в нашем обществе», – говорится в пресс-релизе.
В заявлении подчеркивается, что закрытие RT France при «молчаливом согласии» других СМИ – это опасный путь и следом в такой же ситуации могут оказаться другие издания.
20 января RT сообщил о блокировке счетов телеканала во Франции. Со ссылкой на газету Le Monde телеканал рассказал, что это было сделано по требованию главного управления казначейства при минфине страны. Тогда Федорова отмечала, что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать в стране, а решение «фактически парализует» деятельность телеканала, «сам факт существования» которого «не давал покоя» французским властям.
В посольстве России во Франции также заявили «РИА Новости», что блокировка счетов телеканала является вопиющим нарушением принципов свободы СМИ, выходящим за рамки санкций Евросоюза против России. Там добавили, что еще до начала спецоперации России на Украине республика проводила «ущемляющую свободу слова, дискриминационную политику» в отношении телеканала RT France. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о блокировке. «Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните», – написала она в своем Telegram-канале.
С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.