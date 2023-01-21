Телеканал RT France сообщил о своем закрытии

Федорова опубликовала заявление телеканала, которое также было размещено на сайте издания. В нем говорится, что «власти добились своей цели – закрытия RT France». «123 сотрудника канала, в том числе 77 журналистов, рискуют остаться без зарплаты в январе и потеряют работу. Помимо ужасных экономических последствий для многих семей существует вопрос будущего плюрализма СМИ во Франции, их репрезентативности, их независимости — по крайней мере, моральной – свободы мысли и выражения в нашем обществе», – говорится в пресс-релизе.