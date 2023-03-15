За год трафик Telegram вырос в три раза

В начале марта Mediascope опубликовал результаты исследования, которые показали, что по итогам февраля 2023 г. среднесуточный охват Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) оказался в 5 раз меньше, чем в феврале 2022 г., и опустился с 31 до 6%. Аналогичная ситуация произошла и с Facebook (также принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России), охват которого упал с 7 до 2%.