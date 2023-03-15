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За год трафик Telegram вырос в три раза

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Трафик мессенджера Telegram за 2022 г. вырос в три раза по сравнению с 2021 г. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он также обратил внимание на увеличение доли аудитории в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте».

«Если мы берем структуру того, как изменился трафик за год в 2022 г., то понятно, что мы видим, что доля трафика существенно выросла у "ВКонтакте" и "Одноклассников". По Telegram мы видим, что трафик вырос в 3 раза», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

При этом в 2022 г. не было зафиксировано сильного роста пользователей на видеохостинге Rutube. Шадаев обратил внимание на то, что «по части пользовательских видео у нас, к сожалению, пока ситуация не очень хорошая». 

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В начале марта Mediascope опубликовал результаты исследования, которые показали, что по итогам февраля 2023 г. среднесуточный охват Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) оказался в 5 раз меньше, чем в феврале 2022 г., и опустился с 31 до 6%. Аналогичная ситуация произошла и с Facebook (также принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России), охват которого упал с 7 до 2%.

Вместе с тем, по данным Mediascope, за год среднесуточный охват Telegram вырос в 1,8 раза, с 23 до 41%. У «ВКонтакте» этот показатель увеличился в 1,15 раза до 44%, а у «Одноклассников» – в 1,12 раза до 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных