Блокировка соцсетей Meta сделала «ВКонтакте» и Telegram самыми популярными у губернаторов

Блокировка соцсетей Meta сделала «ВКонтакте» и Telegram самыми популярными у губернаторовГлавы приграничных регионов нарастили аудиторию в несколько раз
Самыми популярными по количеству аккаунтов и суммарной аудитории среди российских губернаторов после блокировки в марте 2022 г. соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая решением Тверского райсуда Москвы признана экстремистской организацией и запрещена в России) стали «ВКонтакте» и Telegram. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой группы «Полилог». Из Facebook и Instagram ушли главы всех субъектов РФ, активными в этих соцсетях остались лишь неофициальные и фанатские аккаунты.
Главными выгодоприобретателями блокировки соцсетей Meta в России стали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Так, суммарный охват групп авторов и медиа в «Одноклассниках», по данным соцсети, вырос за год на 55%, а время просмотра ленты – на 30%. На столько же выросло и проводимое время в ленте «ВКонтакте». Последняя не публиковала данные за полный 2022 г., но по итогам III квартала аудитория соцсети в России выросла почти на 7% год к году. По результатам 2022 г. «ВКонтакте», по данным аналитической компании Sandvine, вошла в топ-4 по объему трафика в категории «Мобильные социальные приложения».
Самые популярные площадки
Лишь два губернатора не имеют личных страниц во «ВКонтакте», что делает соцсеть лидером среди новых медиа по присутствию первых лиц регионов. Главы Волгоградской и Тверской областей Андрей Бочаров и Игорь Руденя не ведут аккаунты во «ВКонтакте», ограничиваясь официальными страницами региональных правительств. В целом они не имеют профилей ни в каких социальных сетях. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский из всех соцсетей представлен только во «ВКонтакте».
Второй по объему представительства губернаторов площадкой является Telegram, который и до весны 2022 г. развивался сильными темпами, а за последний год впервые обогнал WhatsApp (входит в экстремистскую и запрещенную в РФ Meta) по объему российского трафика. По данным Mediascope, аудитория Telegram в России за год выросла в два раза — до 48,8 млн пользователей в сутки. На столько же в относительных цифрах (с 1 млрд до 2 млрд) увеличилось и количество неуникальных подписчиков русскоязычных каналов в Telegram за 2022 г., говорится в исследовании TGStat Agency.
В Telegram свои каналы ведут 84 главы региона. Пока не освоили мессенджер уже упомянутые Андрей Бочаров, Игорь Руденя и Станислав Воскресенский, а также губернаторы Забайкальского края Александр Осипов и Тульской области Алексей Дюмин. В «Одноклассниках» зарегистрировано 63 губернатора, и это третья после «ВКонтакте» и Telegram платформа их присутствия. Эксклюзивного контента там практически нет, в основном главы регионов дублируют сообщения из других соцсетей.
Импортозамещение и другие тренды
В исследовании «Полилога» отмечается, что «параллельно с переходом на отечественные аналоги предпринимались попытки впрямую импортозаместить заблокированные соцсети». Так возникли платформы Yappy и ЯRus, которые позиционировались как замена TikTok. «TenChat пытались выставить аналогом LinkedIn, а “Россграм” – “нашим ответом” Instagram. Из недр прошлого даже был реанимирован видеохостинг RuTube. Но спустя год приходится констатировать: ни один из этих проектов по-настоящему так и не взлетел», – сообщают авторы доклада.
В Yappy и TenChat зарегистрировано по одному официальному каналу глав регионов – глав Чечни Рамзана Кадырова и Башкирии Радия Хабирова соответственно. В сервисе ЯRus, помимо Кадырова, зарегистрировано четыре губернатора, но все профили неактивны. В обновленном RuTube представлены 16 глав регионов, и российский видеохостинг используется скорее как «запасной аэродром» на случай блокировки в России YouTube. Первым губернатором, который провел эфир в RuTube, стал глава Якутии Айсен Николаев. На платформе «Дзен» зарегистрированы 13 губернаторов. Отмечается при этом, что врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин «так и не получил верификацию, забросив платформу 11 месяцев назад», тогда как губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев «экспериментирует и использует “Дзен” как площадку для публикации видео о развитии и достижениях региона».
Основными трендами работы глав регионов в соцсетях за последний год являются переток аудитории, поиск новых форматов работы на привычных площадках и попытки зайти на новые, говорит замруководителя департамента спецпроектов «Полилога» Никита Сетов. «Следуя за аудиторией, власть начала активней работать в “Одноклассниках”, “ВКонтакте” и Telegram. Сегодня коммуникация с жителями сконцентрирована на этих ресурсах, и, вероятно, предел мощности этой работы еще не достигнут. Вместе с тем попытки освоить новые социальные сети пока не дали результата, хотя не стоит исключать, что избирательные кампании этого года подарят нам успешные кейсы в условном Yappy или ЯRus. Не до конца понятным остается и “Дзен”, который тоже представляет собой потенциальную площадку для коммуникационной работы с жителями», – считает он.
Главные блогеры среди губернаторов
В пятерку лидеров по суммарной аудитории губернаторов в соцсетях вошли:
Глава Чечни Рамзан Кадыров (более 4 млн подписчиков)
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (почти 570 000 подписчиков)
Мэр Москвы Сергей Собянин (450 000 подписчиков)
Глава Башкирии Радий Хабиров (323 000 подписчиков)
Губернатор Московской области Андрей Воробьев (около 280 000 подписчиков)
Отмечается, что за последний год значительно вырос интерес к губернаторам регионов, находящихся возле зоны проведения специальной военной операции. Количество подписчиков Telegram-канала главы Белгородской области Вячеслава Гладкова выросло с 52 500 более чем в шесть раз до 325 000. Глава Крыма Сергей Аксенов нарастил аудиторию в Telegram почти в два раза – до 91 400. «Следить за сообщениями этих глав стали жители всей России. За счет оперативного реагирования на внештатные ситуации они чаще всего оказывались первоисточниками новостей», – говорится в исследовании.
Лидером по количеству профилей является Рамзан Кадыров – он представлен в шести соцсетях. Аккаунты в пяти соцсетях имеют Андрей Воробьев, Сергей Цивилев, Денис Пушилин, Олег Кувшинников (Вологодская область), Максим Егоров (Тамбовская область), Олег Николаев (Чувашия) и Валерий Лимаренко (Сахалинская область). В среднем у губернаторов имеется три личных аккаунта в соцсетях. 10 843 233 человек, или 7,37% от всех жителей России, подписаны на аккаунты губернаторов.
По мнению заместителя гендиректора по PR «Полилога» Надежды Первовой, за год аудитория как в части производства, так и в части потребления контента «вполне гибко и органично подстроилась под изменения». «Растет то, что наиболее совершенно в технологическом плане и дает больше возможностей в рамках своих форматов. Telegram, “ВКонтакте”, “Одноклассники” продолжат рост. Бурный рост Telegram хоть и замедлится, но останется впечатляющим», – говорит она.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина