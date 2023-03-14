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Блокировка соцсетей Meta сделала «ВКонтакте» и Telegram самыми популярными у губернаторов

Главы приграничных регионов нарастили аудиторию в несколько раз
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

Самыми популярными по количеству аккаунтов и суммарной аудитории среди российских губернаторов после блокировки в марте 2022 г. соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая решением Тверского райсуда Москвы признана экстремистской организацией и запрещена в России) стали «ВКонтакте» и Telegram. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой группы «Полилог». Из Facebook и Instagram ушли главы всех субъектов РФ, активными в этих соцсетях остались лишь неофициальные и фанатские аккаунты.

Главными выгодоприобретателями блокировки соцсетей Meta в России стали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Так, суммарный охват групп авторов и медиа в «Одноклассниках», по данным соцсети, вырос за год на 55%, а время просмотра ленты – на 30%. На столько же выросло и проводимое время в ленте «ВКонтакте». Последняя не публиковала данные за полный 2022 г., но по итогам III квартала аудитория соцсети в России выросла почти на 7% год к году. По результатам 2022 г. «ВКонтакте», по данным аналитической компании Sandvine, вошла в топ-4 по объему трафика в категории «Мобильные социальные приложения».

Самые популярные площадки

Лишь два губернатора не имеют личных страниц во «ВКонтакте», что делает соцсеть лидером среди новых медиа по присутствию первых лиц регионов. Главы Волгоградской и Тверской областей Андрей Бочаров и Игорь Руденя не ведут аккаунты во «ВКонтакте», ограничиваясь официальными страницами региональных правительств. В целом они не имеют профилей ни в каких социальных сетях. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский из всех соцсетей представлен только во «ВКонтакте».

Второй по объему представительства губернаторов площадкой является Telegram, который и до весны 2022 г. развивался сильными темпами, а за последний год впервые обогнал WhatsApp (входит в экстремистскую и запрещенную в РФ Meta) по объему российского трафика. По данным Mediascope, аудитория Telegram в России за год выросла в два раза — до 48,8 млн пользователей в сутки. На столько же в относительных цифрах (с 1 млрд до 2 млрд) увеличилось и количество неуникальных подписчиков русскоязычных каналов в Telegram за 2022 г., говорится в исследовании TGStat Agency.

В Telegram свои каналы ведут 84 главы региона. Пока не освоили мессенджер уже упомянутые Андрей Бочаров, Игорь Руденя и Станислав Воскресенский, а также губернаторы Забайкальского края Александр Осипов и Тульской области Алексей Дюмин. В «Одноклассниках» зарегистрировано 63 губернатора, и это третья после «ВКонтакте» и Telegram платформа их присутствия. Эксклюзивного контента там практически нет, в основном главы регионов дублируют сообщения из других соцсетей.

Импортозамещение и другие тренды

В исследовании «Полилога» отмечается, что «параллельно с переходом на отечественные аналоги предпринимались попытки впрямую импортозаместить заблокированные соцсети». Так возникли платформы Yappy и ЯRus, которые позиционировались как замена TikTok. «TenChat пытались выставить аналогом LinkedIn, а “Россграм” – “нашим ответом” Instagram. Из недр прошлого даже был реанимирован видеохостинг RuTube. Но спустя год приходится констатировать: ни один из этих проектов по-настоящему так и не взлетел», – сообщают авторы доклада.

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В Yappy и TenChat зарегистрировано по одному официальному каналу глав регионов – глав Чечни Рамзана Кадырова и Башкирии Радия Хабирова соответственно. В сервисе ЯRus, помимо Кадырова, зарегистрировано четыре губернатора, но все профили неактивны. В обновленном RuTube представлены 16 глав регионов, и российский видеохостинг используется скорее как «запасной аэродром» на случай блокировки в России YouTube. Первым губернатором, который провел эфир в RuTube, стал глава Якутии Айсен Николаев. На платформе «Дзен» зарегистрированы 13 губернаторов. Отмечается при этом, что врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин «так и не получил верификацию, забросив платформу 11 месяцев назад», тогда как губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев «экспериментирует и использует “Дзен” как площадку для публикации видео о развитии и достижениях региона».

Основными трендами работы глав регионов в соцсетях за последний год являются переток аудитории, поиск новых форматов работы на привычных площадках и попытки зайти на новые, говорит замруководителя департамента спецпроектов «Полилога» Никита Сетов. «Следуя за аудиторией, власть начала активней работать в “Одноклассниках”, “ВКонтакте” и Telegram. Сегодня коммуникация с жителями сконцентрирована на этих ресурсах, и, вероятно, предел мощности этой работы еще не достигнут. Вместе с тем попытки освоить новые социальные сети пока не дали результата, хотя не стоит исключать, что избирательные кампании этого года подарят нам успешные кейсы в условном Yappy или ЯRus. Не до конца понятным остается и “Дзен”, который тоже представляет собой потенциальную площадку для коммуникационной работы с жителями», – считает он.

Главные блогеры среди губернаторов

В пятерку лидеров по суммарной аудитории губернаторов в соцсетях вошли:

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров (более 4 млн подписчиков)

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (почти 570 000 подписчиков)

  • Мэр Москвы Сергей Собянин (450 000 подписчиков)

  • Глава Башкирии Радий Хабиров (323 000 подписчиков)

  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев (около 280 000 подписчиков)

Отмечается, что за последний год значительно вырос интерес к губернаторам регионов, находящихся возле зоны проведения специальной военной операции. Количество подписчиков Telegram-канала главы Белгородской области Вячеслава Гладкова выросло с 52 500 более чем в шесть раз до 325 000. Глава Крыма Сергей Аксенов нарастил аудиторию в Telegram почти в два раза – до 91 400. «Следить за сообщениями этих глав стали жители всей России. За счет оперативного реагирования на внештатные ситуации они чаще всего оказывались первоисточниками новостей», – говорится в исследовании.

Лидером по количеству профилей является Рамзан Кадыров – он представлен в шести соцсетях. Аккаунты в пяти соцсетях имеют Андрей Воробьев, Сергей Цивилев, Денис Пушилин, Олег Кувшинников (Вологодская область), Максим Егоров (Тамбовская область), Олег Николаев (Чувашия) и Валерий Лимаренко (Сахалинская область). В среднем у губернаторов имеется три личных аккаунта в соцсетях. 10 843 233 человек, или 7,37% от всех жителей России, подписаны на аккаунты губернаторов.

По мнению заместителя гендиректора по PR «Полилога» Надежды Первовой, за год аудитория как в части производства, так и в части потребления контента «вполне гибко и органично подстроилась под изменения». «Растет то, что наиболее совершенно в технологическом плане и дает больше возможностей в рамках своих форматов. Telegram, “ВКонтакте”, “Одноклассники” продолжат рост. Бурный рост Telegram хоть и замедлится, но останется впечатляющим», – говорит она.

В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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