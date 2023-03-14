Блокировка соцсетей Meta сделала «ВКонтакте» и Telegram самыми популярными у губернаторов

Основными трендами работы глав регионов в соцсетях за последний год являются переток аудитории, поиск новых форматов работы на привычных площадках и попытки зайти на новые, говорит замруководителя департамента спецпроектов «Полилога» Никита Сетов. «Следуя за аудиторией, власть начала активней работать в “Одноклассниках”, “ВКонтакте” и Telegram. Сегодня коммуникация с жителями сконцентрирована на этих ресурсах, и, вероятно, предел мощности этой работы еще не достигнут. Вместе с тем попытки освоить новые социальные сети пока не дали результата, хотя не стоит исключать, что избирательные кампании этого года подарят нам успешные кейсы в условном Yappy или ЯRus. Не до конца понятным остается и “Дзен”, который тоже представляет собой потенциальную площадку для коммуникационной работы с жителями», – считает он.