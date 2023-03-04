За год блокировки аудитория Instagram упала в 5 раз, а Facebook – в 3,5 раза

За год блокировки аудитория Instagram упала в 5 раз, а Facebook – в 3,5 разаПри этом у Telegram она выросла почти в два раза
В феврале 2023 г. в среднем хотя бы раз в день в соцсеть Instagram (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) заходили 6% россиян старше 12 лет, следует из данных Mediascope. Таким образом, среднесуточный охват соцсети оказался в 5 раз меньше, чем в феврале 2022 г.: тогда этот показатель составлял 31%. У Facebook (также принадлежит Meta, которая была признана Минюстом экстремистской и запрещена на территории России) этот показатель за аналогичный период снизился в 3,5 раза: с 7% в 2022 г. до 2% в 2023 г., указано там же.
В первые дни после начала военной спецоперации среднесуточные охваты Instagram и Facebook начали расти. С 25 февраля 2022 г. Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры начал замедлять трафик Facebook в России, а 4 марта полностью заблокировал соцсеть на территории страны. С 26 февраля начали возникать проблемы с доступом к Instagram у ряда пользователей рунета. 14 марта эта соцсеть также была заблокирована РКН. 21 марта компания Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, была признана экстремистской организаций по решению Тверского районного суда Москвы.
Главными бенефициарами перераспределения аудитории соцсетей стали Telegram и «ВКонтакте». Среднесуточный охват Telegram в феврале 2023 г., по данным Mediascope, вырос к аналогичному месяцу прошлого года почти в 1,8 раза: с 23 до 41%. У «ВКонтакте» этот показатель увеличился в 1,15 раза до 44%, а у «Одноклассников» – в 1,12 раза до 18%.
Среднесуточный охват Tiktok в феврале 2023 г. остался на уровне февраля 2022 г. – 27%. 6 марта соцсеть самостоятельно ввела ограничения для российских пользователей из-за закона о фейках. Сейчас россиянам в ней нельзя выкладывать новый контент, а также проводить прямые эфиры.
Россияне стали не только реже заходить, но и меньше проводить времени в заблокированных Instagram и Facebook. Время потребления в феврале 2023 г. у Instagram упало к февралю 2022 г. в 2,4 раза до 17 минут в день, у Facebook – в 3 раза до 5 минут, следует из данных Mediascope. У Tiktok время ежесуточного потребления сократилось в 1,2 раза до 65 минут.
При этом аналогичный показатель Telegram вырос в 1,4 раза до 39 минут. А у «ВКонтакте» и «Одноклассников» он остался на уровне 2022 г. – 45 и 32 минуты соответственно.
Несмотря на перераспределение аудитории между соцсетями, количество подписчиков в Telegram-каналах большинства топовых блогеров, как правило, составляет не более 10% от их количества подписчиков в Instagram, отмечает директор по развитию агентства Digital Church Дмитрий Силантьев. Так, аудитория Ольги Бузовой в Telegram составляет порядка 466 700 человек, или 2% от ее Instagram-аудитории (23 млн). У Насти Ивлеевой – 556 000, или 3% от ее Instagram-аудитории (18,1 млн), у Егора Крида – около 461 600, или 3,2% от количества подписчиков в Instagram (14,5 млн).
В Telegram успешны блогеры, которые умеют писать интересные тексты: например, это авторы-новостники, – объясняет Силантьев: «Те, кто просто постит картинки красивой жизни, и мемы, на этой платформе не так успешны».
В 2023 г. аудитория Instagram и Facebook перестанет падать и стабилизируется, думает директор Института исследований интернета Карен Казарян: «Все, кто хотел уйти из этих соцсетей, уже ушли».
При этом Telegram, по мнению Казаряна, может обойти по среднесуточным охватам соцсеть «В контакте». Основная причина – стабильный рост спроса на качественный новостной и развлекательный контент в Telegram, резюмирует он.