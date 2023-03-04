За год блокировки аудитория Instagram упала в 5 раз, а Facebook – в 3,5 раза

В феврале 2023 г. в среднем хотя бы раз в день в соцсеть Instagram (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) заходили 6% россиян старше 12 лет, следует из данных Mediascope. Таким образом, среднесуточный охват соцсети оказался в 5 раз меньше, чем в феврале 2022 г.: тогда этот показатель составлял 31%. У Facebook (также принадлежит Meta, которая была признана Минюстом экстремистской и запрещена на территории России) этот показатель за аналогичный период снизился в 3,5 раза: с 7% в 2022 г. до 2% в 2023 г., указано там же.