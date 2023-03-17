YouTube разблокировал канал Дональда Трампа
YouTube снял блокировку с канала экс-президента США Дональда Трампа, введенную после штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 г., говорится в сообщении видеохостинга.
«Мы тщательно оценили риск реального насилия и то, как он соотносится с возможностью избирателей услышать голос одного из главных участников предстоящих национальных выборов. К каналу будут в дальнейшем прилагаться те же требования, что и к другим», – говорится в сообщении (цитата по CNCB).
Трамп анонсировал появление собственной соцсети после того, как Twitter, Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube заблокировали его аккаунты в соцсетях из-за попытки штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 г., в результате чего погибли пять человек.
В ноябре 2022 г. был восстановлен аккаунт Трампа в Twitter. До блокировки в январе 2021 г. на политика были подписаны 88 млн пользователей. Как пояснил экс-президент США, он останется на платформе Truth Social — приложения, разработанного его стартапом Trump Media & Technology Group. Эта соцсеть, как пишет агентство со ссылкой на Трампа, привлекает больше пользователей, чем Twitter, и работает «феноменально хорошо».
В начале февраля Meta восстановила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. Отмечалось, что компания введет повышенные санкции в виде отстранения на срок от одного месяца до двух лет, если бывший президент снова нарушит политику компании в отношении публикуемого контента.