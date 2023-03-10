Байден допустил победу Трампа на будущих выборах президента
Действующий президент США Джо Байден предположил, что его предшественник Дональд Трамп может стать будущим главой государства. Об этом он заявил во время выступления с проектом бюджета на 2024 финансовый год.
«Возможно, вы помните, что у меня была серьезная борьба [во время президентских выборов 2020 г.] с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом», – сказал он (цит. по CNN) и после этого перекрестился со словам «Не приведи Господь».
Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 г. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Трамп занимал должность 45-го президента США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. В ноябре 2022 г. он сообщил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 г.