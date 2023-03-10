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Байден допустил победу Трампа на будущих выборах президента

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден предположил, что его предшественник Дональд Трамп может стать будущим главой государства. Об этом он заявил во время выступления с проектом бюджета на 2024 финансовый год. 

«Возможно, вы помните, что у меня была серьезная борьба [во время президентских выборов 2020 г.] с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом», – сказал он (цит. по CNN) и после этого перекрестился со словам «Не приведи Господь».

Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 г. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. 

Трамп занимал должность 45-го президента США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. В ноябре 2022 г. он сообщил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных