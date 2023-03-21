«Движение первых» зарегистрировало телеканал
Российское движение детей и молодежи «Движение первых» зарегистрировало телеканал под названием «ДВИЖ». Об этом «РИА Новости» сообщили в Роскомнадзоре.
«Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ" (свидетельство: ЭЛ № ФС 77 – 84708) в марте 2023 г.», – следует из ответа ведомства на запрос агентства.
Ранее председатель правления движения Григорий Гуров говорил, что «Движение первых» запустит собственные ресурсы в формате радио и телевидения. Ключевыми задачами этих медиа станет «продвижение ценностей движения, популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития», отмечал он.
14 июля 2022 г. президент подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.