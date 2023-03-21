«Движение первых» зарегистрировало телеканал

Ранее председатель правления движения Григорий Гуров говорил, что «Движение первых» запустит собственные ресурсы в формате радио и телевидения. Ключевыми задачами этих медиа станет «продвижение ценностей движения, популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития», отмечал он.