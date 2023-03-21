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«Движение первых» зарегистрировало телеканал

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Российское движение детей и молодежи «Движение первых» зарегистрировало телеканал под названием «ДВИЖ». Об этом «РИА Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

«Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ" (свидетельство: ЭЛ № ФС 77 – 84708) в марте 2023 г.», – следует из ответа ведомства на запрос агентства.

Ранее председатель правления движения Григорий Гуров говорил, что «Движение первых» запустит собственные ресурсы в формате радио и телевидения. Ключевыми задачами этих медиа станет «продвижение ценностей движения, популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития», отмечал он.

14 июля 2022 г. президент подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.

Ранее по теме: Участники съезда движения детей и молодежи подтвердили его название

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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