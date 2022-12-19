Участники съезда движения детей и молодежи подтвердили его название

18 декабря прошло пленарное заседание первого съезда российского движения детей и молодежи, в ходе которого участники должны были определиться с новым названием. Ожидалось, что название будет выбрано из вариантов — лидеров всероссийского голосования. Но делегаты выдвинули «Движение первых», за которое проголосовали 1 278 участников, 13 человек воздержались, а 7 выступили против. После этого некоторые участники попросили провести переголосование. А в конце съезда глава правления российского движения детей и молодежи Григорий Гуров сообщил о третьем голосовании в понедельник, 19 декабря.