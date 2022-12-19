Участники съезда движения детей и молодежи подтвердили его название
Участники съезда российского движения детей и молодежи по итогам голосования за его название выбрали вариант «Движение первых», пишет ТАСС. За него проголосовали 760 человек.
На голосование вынесли пять названий, в том числе «Движение первых», которое набрало наибольшее количество голосов. За название «Новое поколение» проголосовали 326 человек, за «Юность» — 76, за «Пионеры» — 56, за «Движение имени Гагарина» — 51. Агентство отмечает, что результаты прошлых голосований отменили по причине несогласия делегатов.
18 декабря прошло пленарное заседание первого съезда российского движения детей и молодежи, в ходе которого участники должны были определиться с новым названием. Ожидалось, что название будет выбрано из вариантов — лидеров всероссийского голосования. Но делегаты выдвинули «Движение первых», за которое проголосовали 1 278 участников, 13 человек воздержались, а 7 выступили против. После этого некоторые участники попросили провести переголосование. А в конце съезда глава правления российского движения детей и молодежи Григорий Гуров сообщил о третьем голосовании в понедельник, 19 декабря.
В ноябре стартовало всероссийское голосование за название вышеупомянутого движения через чат-бот «ВКонтакте». На выбор были предложены такие варианты, как «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры», «Движение им. Гагарина», «Новое поколение», «Юность», «Патриоты», «Будущее России», «Движение школьников и молодежи», «Юная Россия» и «Большая перемена».
Президент России Владимир Путин назначил Гурова на должность председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи 13 декабря.
14 июля президент подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.