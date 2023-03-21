Марина Лошак покинула пост директора Пушкинского музея

Лихачева работала в Музее архитектуры с 2006 г. При ее участии была создана опись фотокаталога, а также разработаны и утверждены правила работы с коллекцией. В 2010-2012 гг. занималась научной и просветительской деятельностью на должности заведующей научным отделом популяризации архитектуры. В 2014 г. заняла пост замдиректора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых – филиала Музея архитектуры им. Щусева, где руководила процессом музеефикации архитектурных памятников.