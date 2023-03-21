Марина Лошак покинула пост директора Пушкинского музея
Марина Лошак ушла с поста директора ГМИИ им. Пушкина, об этом сообщили в Минкульте. Ее место займет искусствовед Елизавета Лихачева, возглавлявшая Музей архитектуры им. Щусева. В Минкультуры уточнили, что Лошак ушла с должности по собственному желанию.
9 февраля появилась информация об уходе Лошак с поста директора Пушкинского музея на фоне ухода с должностей генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и генерального директора Русского музея Владимира Гусева, который перешел на пост президента музея. Позже в пресс-службе Пушкинского музея опровергли эту информацию.
Лошак заняла пост директора ГМИИ им. Пушкина в июле 2013 г. указом тогдашнего министра культуры РФ Владимира Мединского, сменив на этой должности Ирину Антонову.
Лихачева, которая руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры им. А. В. Щусева с 2017 г., рассказала «Московскому комсомольцу», что новым директором Музея архитектуры станет заместитель директора по учетно-хранительской работе – главный хранитель Наталья Шашкова.
Лихачева работала в Музее архитектуры с 2006 г. При ее участии была создана опись фотокаталога, а также разработаны и утверждены правила работы с коллекцией. В 2010-2012 гг. занималась научной и просветительской деятельностью на должности заведующей научным отделом популяризации архитектуры. В 2014 г. заняла пост замдиректора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых – филиала Музея архитектуры им. Щусева, где руководила процессом музеефикации архитектурных памятников.