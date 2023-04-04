Bloomberg узнал о планах Warner Bros. снять сериал о Гарри Поттере

Серия романов о Гарри Поттере насчитывает семь книг. Также в 2016 г. Джоан Роулинг в соавторстве со сценаристом Джеком Торном написала пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя». С 2001 по 2011 г. Warner Bros. выпустила экранизацию истории. Франшиза состоит из восьми фильмов (последнюю книгу о Гарри Поттере студия сняла в двух частях).