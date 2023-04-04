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Bloomberg узнал о планах Warner Bros. снять сериал о Гарри Поттере

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Warner Bros. Discovery и HBO ведут переговоры с писательницей Джоан Роулинг о создании сериала о Гарри Поттере. Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, пишет, что стороны близки к соглашению. 

Планируется снять семь сезонов — по каждой из книг. Собеседники уточнили, что Роулинг будет участвовать в создании сериала, чтобы проконтролировать соответствие сюжета сериала оригинальной истории, однако писательница не будет находиться на съемочной площадке регулярно в качестве основного создателя. Сделка пока не завершена, добавили источники.

Bloomberg отмечает, что сериал должен ознаменовать начало новой стратегии компании, о которой Warner Bros. объявит на следующей неделе. Ожидается, что HBO Max переименуют просто в Max, также ключевым принципом обновленной стратегии станет создание контента на основе историй и персонажей, уже знакомых зрителям.

О планах HBO Max снять сериал по вселенной Гарри Поттера издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники писало еще в январе 2021 г. На тот момент переговоры находились на ранней стадии.

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Серия романов о Гарри Поттере насчитывает семь книг. Также в 2016 г. Джоан Роулинг в соавторстве со сценаристом Джеком Торном написала пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя». С 2001 по 2011 г. Warner Bros. выпустила экранизацию истории. Франшиза состоит из восьми фильмов (последнюю книгу о Гарри Поттере студия сняла в двух частях).

В 2022 г. в честь 20-летия выхода первой картины о Гарри Поттере на HBO Max вышел документальный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». Кроме того, в феврале 2023 г. Warner Bros. в сотрудничестве с Avalanche Software выпустила игру Hogwarts Legacy.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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