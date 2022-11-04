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THR: Warner Bros. хотела бы работать над новыми фильмами о Гарри Поттере

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Американский конгломерат Warner Bros. Discovery хотел бы вернуться к работе над культовыми франшизами, включая фильмы о Гарри Поттере, если автор книг Джоан Роулинг даст свое согласие, сообщило издание The Hollywood reporter со ссылкой на заявление генерального директора компании Дэвида Заслава во время беседы с инвестором.

«Мы собираемся сосредоточиться на франшизах. У нас не было фильмов о Супермене уже 13 лет. Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы о Гарри Поттере принесли большую прибыль Warner Bros за последние 25 лет», – цитирует издание Заслава.

По его словам, для работы над новыми фильмами саги необходимо провести переговоры с Роулинг.

Warner Bros. выпустила восемь фильмов о Гарри Поттере в период с 2001 по 2011 г., в мировом прокате они собрали $7,7 млрд. Также студия сотрудничала с Роулинг при производстве франшизы «Фантастические твари».

Издание отмечает, что несколько ранее произошедших инцидентов были интерпретированы между писательницей и Warner Bros. В частности, Роулинг практически не упоминалась в первом трейлере «Фантастические твари: тайны Дамблдора». «В течение 20 лет Warner Bros., Джоан Роулинг и ее команда работали вместе, чтобы радовать поклонников по всему миру захватывающим повествованием и магией волшебного мира», – говорилось в последующем заявлении студии.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. 2 ноября Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него алкоголь и продукцию брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics, но 3 ноября в пресс-службе министерства уточнили, что параллельный импорт не может быть распространен на фильмы, так как по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС они не являются товарами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных