THR: Warner Bros. хотела бы работать над новыми фильмами о Гарри Поттере

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. 2 ноября Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него алкоголь и продукцию брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics, но 3 ноября в пресс-службе министерства уточнили, что параллельный импорт не может быть распространен на фильмы, так как по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС они не являются товарами.