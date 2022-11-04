THR: Warner Bros. хотела бы работать над новыми фильмами о Гарри Поттере
Американский конгломерат Warner Bros. Discovery хотел бы вернуться к работе над культовыми франшизами, включая фильмы о Гарри Поттере, если автор книг Джоан Роулинг даст свое согласие, сообщило издание The Hollywood reporter со ссылкой на заявление генерального директора компании Дэвида Заслава во время беседы с инвестором.
«Мы собираемся сосредоточиться на франшизах. У нас не было фильмов о Супермене уже 13 лет. Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы о Гарри Поттере принесли большую прибыль Warner Bros за последние 25 лет», – цитирует издание Заслава.
По его словам, для работы над новыми фильмами саги необходимо провести переговоры с Роулинг.
Warner Bros. выпустила восемь фильмов о Гарри Поттере в период с 2001 по 2011 г., в мировом прокате они собрали $7,7 млрд. Также студия сотрудничала с Роулинг при производстве франшизы «Фантастические твари».
Издание отмечает, что несколько ранее произошедших инцидентов были интерпретированы между писательницей и Warner Bros. В частности, Роулинг практически не упоминалась в первом трейлере «Фантастические твари: тайны Дамблдора». «В течение 20 лет Warner Bros., Джоан Роулинг и ее команда работали вместе, чтобы радовать поклонников по всему миру захватывающим повествованием и магией волшебного мира», – говорилось в последующем заявлении студии.
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