Минпромторг исключил внесение фильмов в список для параллельного импорта

2 ноября Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него алкоголь и продукцию брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Позже глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщил ТАСС, что данный инструмент юридически не распространяется на фильмы. «Уверен, что в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран», — сказал он.