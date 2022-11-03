Минпромторг исключил внесение фильмов в список для параллельного импорта
Параллельный импорт не может быть распространен на фильмы, так как по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС они не являются товарами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.
«Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС», — пояснили в ведомстве.
2 ноября Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него алкоголь и продукцию брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Позже глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщил ТАСС, что данный инструмент юридически не распространяется на фильмы. «Уверен, что в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран», — сказал он.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal.
Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись кинотеатры. 17 октября в Минкультуры сообщили, что число кинотеатров в России сократилось на 11,5% с начала 2022 г. Отмечалось, что в настоящее время регулярный кинопоказ проводят около 2100 кинотеатров в стране.
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