Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем
Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил сам артист в своем аккаунте Instagram (принадлежат компании Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи», – написал он. Пьеху доставили в Боткинскую больницу, где был проведен «полный набор сердечных исследований».
По его словам, «далее пока туманно», но данные после коронарографии – диагностика сосудов сердца – «была утешительной». «Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, слушайте свой организм, ведь он не функция и не инсрумент», – пожелал певец.
Это не первый случай попадания Пьехи в больницу за последние месяцы, – в марте он оказался в больнице из-за коронавирусной инфекции. При этом певец не уточнял, попал он из-за коронавируса или восстанавливает здоровье из-за его последствий. В прошлом году Пьеха сообщал о проблемах с суставами после перенесенной инфекции.