Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем

Это не первый случай попадания Пьехи в больницу за последние месяцы, – в марте он оказался в больнице из-за коронавирусной инфекции. При этом певец не уточнял, попал он из-за коронавируса или восстанавливает здоровье из-за его последствий. В прошлом году Пьеха сообщал о проблемах с суставами после перенесенной инфекции.