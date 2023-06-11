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Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил сам артист в своем аккаунте Instagram (принадлежат компании Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи», – написал он. Пьеху доставили в Боткинскую больницу, где был проведен «полный набор сердечных исследований».

По его словам, «далее пока туманно», но данные после коронарографии – диагностика сосудов сердца – «была утешительной». «Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, слушайте свой организм, ведь он не функция и не инсрумент», – пожелал певец.

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Это не первый случай попадания Пьехи в больницу за последние месяцы, – в марте он оказался в больнице из-за коронавирусной инфекции. При этом певец не уточнял, попал он из-за коронавируса или восстанавливает здоровье из-за его последствий. В прошлом году Пьеха сообщал о проблемах с суставами после перенесенной инфекции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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