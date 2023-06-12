Fox News потребовал от Такера Карлсона прекратить выпуск шоу в Twitter

Об увольнении Fox News ведущего Такера Карлсона, известного резкими высказываниями в адрес демократов и президента Джо Байдена, стало известно 24 апреля. По информации CNN Business, увольнение могло быть следствием проигрыша иска в суде, от которого пострадал телеканал Fox News. Речь идет о конфликте с производителем машин для подсчета голосов Dominion Voting Systems, которую Fox News обвинил в «подкручивании» голосований в пользу Байдена на выборах 2020 г. Прямая связь Карлсона с этим делом не доказана – из 20 случаев клеветы, в которых Fox News обвинил Dominion, только один происходил из программы Карлсона.