Fox News потребовал от Такера Карлсона прекратить выпуск шоу в Twitter
Американский телеканал Fox News направил своему уволенному в апреле экс-ведущему Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить выпуск собственного шоу в Twitter, выяснил портал Axios.
Свое авторское шоу Карлсон запустил на личной странице в Twitter 7 июня, первый выпуск набрал уже более 114 млн просмотров. Второй эпизод, вышедший всего через два дня, посмотрели чуть менее 55 млн раз.
Fox News отреагировал на запуск шоу оперативно и уже 8 июня заявил юристам Карлсона о нарушении им условий контракта, подписанного в 2019 г. Телеканал ссылается на положение продолжающего свое действие договора, в соответствии с которым все услуги телеведущего, продолжающего получать зарплату, остаются эксклюзивными для телеканала до конца 2024 г.
Защита же ведущего считает, что телеканал тем самым нарушает право Карлсона на свободу слова, закрепленное первой поправкой к конституции США. Один из юристов Карлсона Хармит Диллон заявил, что Fox News таким образом хочет заставить ведущего «молчать», пока в стране не пройдут следующие президентские выборы.
Об увольнении Fox News ведущего Такера Карлсона, известного резкими высказываниями в адрес демократов и президента Джо Байдена, стало известно 24 апреля. По информации CNN Business, увольнение могло быть следствием проигрыша иска в суде, от которого пострадал телеканал Fox News. Речь идет о конфликте с производителем машин для подсчета голосов Dominion Voting Systems, которую Fox News обвинил в «подкручивании» голосований в пользу Байдена на выборах 2020 г. Прямая связь Карлсона с этим делом не доказана – из 20 случаев клеветы, в которых Fox News обвинил Dominion, только один происходил из программы Карлсона.
В результате телеканал согласился выплатить компании $787,5 млн за ложь во внесудебном порядке. При этом, как сообщает Bloomberg, уход Карлсона стоил Fox News более $690 млн – акции материнской компании упали на 5,4%, это самый значительный показатель с октября прошлого года.