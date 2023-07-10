Новые выпуски «Давай поженимся» будут ориентированы на создание семьи

Ток-шоу перестало выходить в эфире «Первого канала» в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации. Тогда же из сетки вещания телеканала были исключены и другие развлекательные передачи, в том числе «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Модный приговор», «Жить здорово», «Мужское/женское». В пресс-службе «Первого канала» тогда объясняли это необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности».