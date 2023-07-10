Газета
Медиа

Новые выпуски «Давай поженимся» будут ориентированы на создание семьи

Ведомости

Новые выпуски программы «Давай поженимся», которая скоро вернется в эфир, будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений. Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала». 

«Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием "Давай поженимся!". Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», – сказала ведущая программы Лариса Гузеева, слова которой приводит пресс-служба телеканала (цит. по ТАСС). 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

О том, что программа «Давай поженимся» скоро должна вернуться в эфир, ранее в разговоре с «Ведомостями» рассказывал гендиректор телеканала Константин Эрнст. По его словам, съемки программы должны были начаться 19 июня, а в эфире программа должна была выйти 26 июня. 10 июля в эфире «Первого канала» вышел анонс нового сезона программы. 

Ток-шоу перестало выходить в эфире «Первого канала» в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации. Тогда же из сетки вещания телеканала были исключены и другие развлекательные передачи, в том числе «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Модный приговор», «Жить здорово», «Мужское/женское». В пресс-службе «Первого канала» тогда объясняли это необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности».

Первый выпуск «Давай поженимся» вышел в эфир в 2008 г. С октября 2008 г. программу вели Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина, которая решила покинуть шоу в 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных