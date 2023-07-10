Новые выпуски «Давай поженимся» будут ориентированы на создание семьи
Новые выпуски программы «Давай поженимся», которая скоро вернется в эфир, будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений. Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала».
«Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием "Давай поженимся!". Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», – сказала ведущая программы Лариса Гузеева, слова которой приводит пресс-служба телеканала (цит. по ТАСС).
О том, что программа «Давай поженимся» скоро должна вернуться в эфир, ранее в разговоре с «Ведомостями» рассказывал гендиректор телеканала Константин Эрнст. По его словам, съемки программы должны были начаться 19 июня, а в эфире программа должна была выйти 26 июня. 10 июля в эфире «Первого канала» вышел анонс нового сезона программы.
Ток-шоу перестало выходить в эфире «Первого канала» в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации. Тогда же из сетки вещания телеканала были исключены и другие развлекательные передачи, в том числе «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Модный приговор», «Жить здорово», «Мужское/женское». В пресс-службе «Первого канала» тогда объясняли это необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности».
Первый выпуск «Давай поженимся» вышел в эфир в 2008 г. С октября 2008 г. программу вели Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина, которая решила покинуть шоу в 2020 г.