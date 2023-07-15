Кэмерон опроверг слухи о планах снять сериал про затонувший батискаф «Титан»
Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон не ведет никаких переговоров о съемках сериала про затонувший в июне батискаф «Титан». Об этом он написал в Twitter.
«Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас мне нужно это сделать. Я не участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не стану [в них участвовать]», – заявил он.
14 июня британский таблоид The Sun сообщил, что Кэмерон якобы ведет переговоры с крупной стриминговой площадкой о съемках драматического сериала про трагедию, которая развернулась вокруг затонувшего батискафа. Источники издания утверждали, что в качестве актеров в будущем сериале рассматриваются в том числе Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.
Экспедиция компании OceanGate на батискафе «Титан» к обломкам «Титаника» началась 18 июня. На борту находились пять человек. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником и пропал.
22 июня OceanGate сообщила, что экипаж и пассажиры батискафа Titan считаются погибшими. На следующий день стало известно, что причиной крушения стала имплозия – разрушение корпуса батискафа под воздействием толщи воды. Позже были найдены их предположительные останки.