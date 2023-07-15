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Кэмерон опроверг слухи о планах снять сериал про затонувший батискаф «Титан»

Ведомости

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон не ведет никаких переговоров о съемках сериала про затонувший в июне батискаф «Титан». Об этом он написал в Twitter.

«Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас мне нужно это сделать. Я не участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не стану [в них участвовать]», – заявил он.

14 июня британский таблоид The Sun сообщил, что Кэмерон якобы ведет переговоры с крупной стриминговой площадкой о съемках драматического сериала про трагедию, которая развернулась вокруг затонувшего батискафа. Источники издания утверждали, что в качестве актеров в будущем сериале рассматриваются в том числе Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.

Ранее по теме: СМИ сообщили о переговорах режиссера Кэмерона о съемках сериала про «Титан»

Экспедиция компании OceanGate на батискафе «Титан» к обломкам «Титаника» началась 18 июня. На борту находились пять человек. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником и пропал.

22 июня OceanGate сообщила, что экипаж и пассажиры батискафа Titan считаются погибшими. На следующий день стало известно, что причиной крушения стала имплозия – разрушение корпуса батискафа под воздействием толщи воды. Позже были найдены их предположительные останки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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