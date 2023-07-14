СМИ сообщили о переговорах режиссера Кэмерона о съемках сериала про «Титан»

По данным собеседников газеты, к Кэмерону обратилась одна из стриминговых площадок с предложением экранизировать трагедию «Титана». Он является одним из основных кандидатов на пост режиссера, так как ему удалось рассказать историю «Титаника» «с таким состраданием». Однако источники говорят, что для съемок такого масштабного фильма необходимо много времени, средств и ресурсов.