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СМИ сообщили о переговорах режиссера Кэмерона о съемках сериала про «Титан»

Ведомости

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон ведет переговоры с крупной стриминговой площадкой о съемках драматического сериала о затонувшем в июне батискафе «Титан». Об этом со ссылкой на источники сообщает The Sun.

По данным собеседников газеты, к Кэмерону обратилась одна из стриминговых площадок с предложением экранизировать трагедию «Титана». Он является одним из основных кандидатов на пост режиссера, так как ему удалось рассказать историю «Титаника» «с таким состраданием». Однако источники говорят, что для съемок такого масштабного фильма необходимо много времени, средств и ресурсов.

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Уточняется, что в качестве актеров в будущем сериале рассматриваются в том числе Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.

Экспедиция компании OceanGate Expedition на батискафе «Титан» к обломкам «Титаника» началась 18 июня. На борту находились пять человек – генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман, а также исследователь Пол-Анри Наргеоле. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником.

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22 июня OceanGate сообщила, что экипаж и пассажиры батискафа Titan считаются погибшими. На следующий день стало известно, что причиной крушения стала имплозия – разрушение корпуса батискафа под воздействием толщи воды. В начале июля доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс выдвинул версию, что причиной крушения батискафа «Титан» могли стать крошечные трещины в корпусе.

Кэмерон в 1997 г. снял фильм «Титаник» – о крушении одноименного британского теплохода в 1912 г. в Северной Атлантике. Картину в 1998 г. выдвинули на кинопремию «Оскар» в 14 номинациях, из которых он получил 11. Сам Кэмерон получил за фильм три «Оскара».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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