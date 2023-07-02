Причиной взрыва на батискафе «Титан» могли стать микротрещины в корпусе
Причиной крушения батискафа «Титан» могли стать крошечные трещины в корпусе. Такую версию выдвинул доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс, сообщила газета The Independent.
Удлиненная конструкция субмарины и постоянные нагрузки, с которыми корпус сталкивался на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву. Каждый раз, когда «Титан» отправлялся в погружение, на корпусе могли появляться микротрещины толщиной в пять дюймов.
«Вначале они могут быть небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», – объяснил Джаспер Грэм-Джонс.
Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. На борту находились пять человек – генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман, а также исследователь Пол-Анри Наргеоле. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После этого началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд.
22 июня OceanGate сообщила, что экипаж и пассажиры батискафа Titan считаются погибшими. Позже были обнаружены пять крупных обломков, которые были идентифицированы как детали батискафа. 23 июня стало известно, что причиной крушения стала имплозия – разрушение корпуса батискафа под воздействием толщи воды.
Обломки батискафа доставили в порт канадского города Сент-Джонс 28 июня. Предположительные останки погибших при крушении батискафа обнаружили на дне в месте, откуда извлекли обломки «Титана».