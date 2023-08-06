Ирак объявил о блокировке мессенджера Telegram
Власти Ирака объявили о блокировке в республике мессенджера Telegram, решение связано с национальной безопасностью страны и желанием сохранить персональные данные пользователей, сообщили в министерстве коммуникаций Ирака.
«Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым выше мессенджером», – говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
По данным ведомства, власти требовали от управляющей компании «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев», но запросы игнорировались.
В конце апреля суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране, но через два дня отменил это решение. При этом судья оставил в силе ежедневный штраф в размере около $200 000 за непредоставление мессенджером информации, которую запросили правоохранители.
В 2020 г. основатель Telegram Павел Дуров обратился к программистам и разработчикам, поддерживавшим работу мессенджера в условиях его блокировки в России, и предложил им сосредоточить свои усилия на Иране и Китае, где власти запретили работу Telegram.