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Ирак объявил о блокировке мессенджера Telegram

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Власти Ирака объявили о блокировке в республике мессенджера Telegram, решение связано с национальной безопасностью страны и желанием сохранить персональные данные пользователей, сообщили в министерстве коммуникаций Ирака.

«Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым выше мессенджером», – говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

По данным ведомства, власти требовали от управляющей компании «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев», но запросы игнорировались.

В конце апреля суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране, но через два дня отменил это решение. При этом судья оставил в силе ежедневный штраф в размере около $200 000 за непредоставление мессенджером информации, которую запросили правоохранители.

В 2020 г. основатель Telegram Павел Дуров обратился к программистам и разработчикам, поддерживавшим работу мессенджера в условиях его блокировки в России, и предложил им сосредоточить свои усилия на Иране и Китае, где власти запретили работу Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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