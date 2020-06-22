Павел Дуров нацелил участников «Цифрового сопротивления» на Иран и Китай
Основатель Telegram Павел Дуров обратился к программистам и разработчикам, поддерживавшим работу мессенджера в условиях его блокировки в России. Он предложил им сосредоточить свои усилия на Иране и Китае, где власти запретили работу Telegram.
«Движение «Цифровое сопротивление» не заканчивается прекращением огня на прошлой неделе в России. Это только начало — оно становится глобальным», — заявил он в своем обращении на английском языке, опубликованном в основном аккаунте Telegram. По словам Дурова, «антицензурные ресурсы» после того, как мессенджер разблокировали в России, необходимо направить «другие месте, где Telegram по-прежнему запрещен правительствами — в такие места, как Иран и Китай». Он предупредил о том, что политическая ситуация в мире «становиться все более непредсказуемой», поэтому нужно быть готовыми к новым вызовам: «все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность».
По словам Дурова, за два года запрета на Telegram в России удалось создать уникальную технологию «разблокировки», которая позволяет опередить цензоров и является уникальной среди других приложений для соцсетей. «Мы не хотим, чтобы эта технология стала ржавой и устаревшей», — отметил Дуров. По словам основателя Telegram, пользовательская база мессенджера с 2018 г. в России «фактически [...] удвоилась». В мае 2020 г., пишет Павел Дуров, из 400 миллионов активных пользователей Telegram в месяц не менее 30 миллионов были из России. «Это означает, что наш рост в России соответствовал нашему росту в других странах. Проще говоря, запрет не сработал», — констатирует он.
18 июня Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram. Доступ был заблокирован в апреле 2018 г., поводом послужил отказ Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Приложение при этом оставалось доступным в магазинах App Store и Google Play. В 2020 г. федеральный и московский оперативные штабы по распространению коронавируса открыли собственные каналы в Telegram, позже они получили значки верификации. Павел Дуров в тот же день поздравил российских пользователей с разблокированием мессенджера на территории страны в своем Telegram-канале и выразил надежду, что это «позитивное изменение» будет долгосрочным. Разблокирование, по его словам, повлияет на стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а также на рост участников каналов и чатов, так как прямые ссылки на них будут работать без VPN.