Павел Дуров нацелил участников «Цифрового сопротивления» на Иран и Китай

18 июня Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram. Доступ был заблокирован в апреле 2018 г., поводом послужил отказ Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Приложение при этом оставалось доступным в магазинах App Store и Google Play. В 2020 г. федеральный и московский оперативные штабы по распространению коронавируса открыли собственные каналы в Telegram, позже они получили значки верификации. Павел Дуров в тот же день поздравил российских пользователей с разблокированием мессенджера на территории страны в своем Telegram-канале и выразил надежду, что это «позитивное изменение» будет долгосрочным. Разблокирование, по его словам, повлияет на стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а также на рост участников каналов и чатов, так как прямые ссылки на них будут работать без VPN.