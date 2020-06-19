Загадочное помилование Telegram

На этой неделе Роскомнадзор решил больше не ограничивать доступ к Telegram в России. Внезапно. До этого сотрудники ведомства раз за разом сообщали, что вот-вот и заблокируют популярный мессенджер, один-другой тест нового супероборудования – и Telegram наступит конец.