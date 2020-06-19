Загадочное помилование Telegram

Загадочное помилование TelegramСможет ли Павел Дуров запустить свою криптовалюту в России
На этой неделе Роскомнадзор решил больше не ограничивать доступ к Telegram в России. Внезапно. До этого сотрудники ведомства раз за разом сообщали, что вот-вот и заблокируют популярный мессенджер, один-другой тест нового супероборудования – и Telegram наступит конец.
Но Telegram как работал, так и работает. Противодействие блокировке явно недешево обходилось мессенджеру, но сервис Павла Дурова может себе это позволить.
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