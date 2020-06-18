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Дуров поздравил российских пользователей с разблокировкой Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров поздравил российских пользователей с разблокировкой мессенджера на территории страны. В своем телеграм-канале он выразил надежду, что это «позитивное изменение» будет долгосрочным. Разблокировка, по его словам, повлияет на стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а также на рост участников каналов и чатов, так как прямые ссылки на них будут работать без VPN.

В части сохранности личных данных сервис продолжит работать без изменений. «Право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах»,- подчеркнул Дуров. По его словам, подобные действия российских властей «внушают оптимизм». Предприниматель выразил надежду, что положительный тренд будет сохранен, и «Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере».

«Ваше доверие и поддержка вдохновляло нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события»,- подчеркнул Дуров.

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18 июня Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram. Доступ был заблокирован в апреле 2018 г., поводом послужил отказ Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Приложение при этом оставалось доступным в магазинах App Store и Google Play. В 2020 г. федеральный и московский оперативные штабы по распространению коронавируса открыли собственные каналы в Telegram, позже они получили значки верификации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных