Дуров поздравил российских пользователей с разблокировкой Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил российских пользователей с разблокировкой мессенджера на территории страны. В своем телеграм-канале он выразил надежду, что это «позитивное изменение» будет долгосрочным. Разблокировка, по его словам, повлияет на стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а также на рост участников каналов и чатов, так как прямые ссылки на них будут работать без VPN.