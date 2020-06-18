Дуров поздравил российских пользователей с разблокировкой Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров поздравил российских пользователей с разблокировкой мессенджера на территории страны. В своем телеграм-канале он выразил надежду, что это «позитивное изменение» будет долгосрочным. Разблокировка, по его словам, повлияет на стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а также на рост участников каналов и чатов, так как прямые ссылки на них будут работать без VPN.
В части сохранности личных данных сервис продолжит работать без изменений. «Право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах»,- подчеркнул Дуров. По его словам, подобные действия российских властей «внушают оптимизм». Предприниматель выразил надежду, что положительный тренд будет сохранен, и «Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере».
«Ваше доверие и поддержка вдохновляло нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события»,- подчеркнул Дуров.
18 июня Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram. Доступ был заблокирован в апреле 2018 г., поводом послужил отказ Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Приложение при этом оставалось доступным в магазинах App Store и Google Play. В 2020 г. федеральный и московский оперативные штабы по распространению коронавируса открыли собственные каналы в Telegram, позже они получили значки верификации.