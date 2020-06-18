Роскомнадзор разблокирует Telegram

В апреле депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи законопроект о разблокировке Telegram. Депутаты указывали на то, что оперативные штабы создали в Telegram свои каналы, а мессенджер у большинства пользователей работает без помех сообщал «Коммерсантъ». После отзыва Минкомсвязи депутаты внесли законопроект в Госдуму, в проекте предлагается разблокировать все мессенджеры, использующиеся для информирования при ЧС или режиме повышенной готовности. Дуров поддерживал инициативу — по его словам, разблокировка позволила бы россиянам более комфортно использовать сервис.