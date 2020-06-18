Роскомнадзор разблокирует Telegram

Роскомнадзор разблокирует TelegramВедомство согласовало решение с Генпрокуратурой
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram, сообщает сайт регулятора. В ведомстве заявили, что положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму.
4 июня Дуров заявлял в своем Telegram-канале, что с момента блокировки Telegram в России сервис усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма. При этом он указал на политику конфиденциальности Telegram и заявил, что приватность сообщений сохраняется. В августе 2018 г. в политику был добавлен пункт о передаче данных пользователей спецслужбам. Дуров тогда уточнял, что мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям по решению суда.
Доступ к Telegram был заблокирован в апреле 2018 г., поводом послужил отказ Павла Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Приложение при этом оставалось доступным в магазинах App Store и Google Play. В 2020 г. федеральный и московский оперативные штабы по распространению коронавируса открыли собственные каналы в Telegram, позднее они получили значки верификации.
В апреле депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи законопроект о разблокировке Telegram. Депутаты указывали на то, что оперативные штабы создали в Telegram свои каналы, а мессенджер у большинства пользователей работает без помех сообщал «Коммерсантъ». После отзыва Минкомсвязи депутаты внесли законопроект в Госдуму, в проекте предлагается разблокировать все мессенджеры, использующиеся для информирования при ЧС или режиме повышенной готовности. Дуров поддерживал инициативу — по его словам, разблокировка позволила бы россиянам более комфортно использовать сервис.