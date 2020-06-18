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Роскомнадзор разблокирует Telegram

Ведомство согласовало решение с Генпрокуратурой
Юрий Литвиненко Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram, сообщает сайт регулятора. В ведомстве заявили, что положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму.

4 июня Дуров заявлял в своем Telegram-канале, что с момента блокировки Telegram в России сервис усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма. При этом он указал на политику конфиденциальности Telegram и заявил, что приватность сообщений сохраняется. В августе 2018 г. в политику был добавлен пункт о передаче данных пользователей спецслужбам. Дуров тогда уточнял, что мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям по решению суда.

Доступ к Telegram был заблокирован в апреле 2018 г., поводом послужил отказ Павла Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Приложение при этом оставалось доступным в магазинах App Store и Google Play. В 2020 г. федеральный и московский оперативные штабы по распространению коронавируса открыли собственные каналы в Telegram, позднее они получили значки верификации.

В апреле депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи законопроект о разблокировке Telegram. Депутаты указывали на то, что оперативные штабы создали в Telegram свои каналы, а мессенджер у большинства пользователей работает без помех сообщал «Коммерсантъ». После отзыва Минкомсвязи депутаты внесли законопроект в Госдуму, в проекте предлагается разблокировать все мессенджеры, использующиеся для информирования при ЧС или режиме повышенной готовности. Дуров поддерживал инициативу — по его словам, разблокировка позволила бы россиянам более комфортно использовать сервис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных