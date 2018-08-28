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Дуров объяснил решение Telegram передавать данные спецслужбам

Создатель Telegram Павел Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера, в которую добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам. Свою позицию бизнесмен выразил в одном из своих каналов в мессенджере.

Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме.

«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», - выразил уверенность Дуров. В то же время он усомнился в том, что новые правила позволят Telegram избежать блокировок в России. «В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей», - пояснил он. Дуров подчеркнул, что в России мессенджер «вне закона». Роскомнадзор блокирует его с апреля по решению суда за отказ передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей. В связи с этим компания не рассматривает никаких обращений от российских служб. «Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», - заключил он.

Ранее Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Суть обновлений раскрывается в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities. В этом пункте говорится, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь подозревается в терроризме. Компания подчеркивала, что пока никому не передавала таких данных, а если когда-либо пойдет на этот шаг, то раскроет соответствующую информацию в специальном Telegram-канале Transparency Reports.

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