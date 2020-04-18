Как власти хотели закрыть Telegram, да не смогли

В символическую пятницу, 13 апреля 2018 г., по решению Таганского районного суда доступ к мессенджеру Telegram был ограничен на территории России. В понедельник операторы связи начали блокировать доступ к информационным системам и программам компании Telegram Messenger LLP, а уже к середине следующего дня, 17 апреля, в реестре заблокированных Роскомнадзором ресурсов было почти 20 млн IP-адресов.