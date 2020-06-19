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«Тинькофф мобайл» вернул абонентам бесплатный доступ к Telegram

После того как Роскомнадзор разблокировал доступ к мессенджеру
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Виртуальный сотовый оператор (MVNO) «Тинькофф мобайл» (работает на сети Tele2) вернул Telegram в список мессенджеров, доступ к которым для его абонентов не тарифицируется. У тех клиентов, у которых уже подключен этот пакет, Telegram появится автоматически, следует из сообщения компании. До сих пор «Тинькофф мобайл» не тарифицировал доступ к WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, TamTam — пользование ими было включено в ежемесячную абонентскую плату.

Вчера Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой разблокировал доступ к Telegram. В ведомстве заявили, что положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Со своей стороны, Дуров поздравил российских пользователей с разблокированием мессенджера. Он выразил надежду, что это «позитивное изменение» будет долгосрочным. Снятие блокировки, по его словам, повлияет на стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а также на рост аудитории Telegram-каналов и чатов — прямые ссылки на них будут работать без VPN, отметил он.

«Ведомости» направили запрос в «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Tele2.

Ранее по теме: Дуров поздравил российских пользователей с разблокированием Telegram
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных