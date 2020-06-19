«Тинькофф мобайл» вернул абонентам бесплатный доступ к Telegram

«Тинькофф мобайл» вернул абонентам бесплатный доступ к TelegramПосле того как Роскомнадзор разблокировал доступ к мессенджеру
Виртуальный сотовый оператор (MVNO) «Тинькофф мобайл» (работает на сети Tele2) вернул Telegram в список мессенджеров, доступ к которым для его абонентов не тарифицируется. У тех клиентов, у которых уже подключен этот пакет, Telegram появится автоматически, следует из сообщения компании. До сих пор «Тинькофф мобайл» не тарифицировал доступ к WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, TamTam — пользование ими было включено в ежемесячную абонентскую плату.
Вчера Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой разблокировал доступ к Telegram. В ведомстве заявили, что положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Со своей стороны, Дуров поздравил российских пользователей с разблокированием мессенджера. Он выразил надежду, что это «позитивное изменение» будет долгосрочным. Снятие блокировки, по его словам, повлияет на стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а также на рост аудитории Telegram-каналов и чатов — прямые ссылки на них будут работать без VPN, отметил он.