«Тинькофф мобайл» вернул абонентам бесплатный доступ к Telegram

Вчера Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой разблокировал доступ к Telegram. В ведомстве заявили, что положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Со своей стороны, Дуров поздравил российских пользователей с разблокированием мессенджера. Он выразил надежду, что это «позитивное изменение» будет долгосрочным. Снятие блокировки, по его словам, повлияет на стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а также на рост аудитории Telegram-каналов и чатов — прямые ссылки на них будут работать без VPN, отметил он.