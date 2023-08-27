Симоньян: экс-ведущий Fox News Карлсон хочет провести интервью с Путиным
Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон хотел бы провести интервью с российским президентом Владимиром Путиным, заявила главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Он [Карлсон], кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес [эту информацию] до президента, было бы здорово», – сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия – 1» (цитата по «РИА Новости»).
Карлсон, известный резкими высказываниями в адрес демократов и президента Джо Байдена, раньше работал на телеканале Fox News. О его увольнении стало известно 24 апреля. Уход Карлсона мог быть следствием проигрыша иска в суде, от которого пострадал телеканал. В июне телеведущий запустил на личной странице в Twitter свое авторское шоу, выпуски набирали миллионы просмотров, после чего Fox News заявил юристам Карлсона о нарушении им условий контракта, подписанного в 2019 г., и потребовал прекратить выпуск шоу.
В 2018 г. режиссер Оливер Стоун выпустил четырехсерийное интервью с Владимиром Путиным. В нем российский президент, в частности, рассказал, что смена власти – это нормально, но здоровая конкуренция должна быть «между людьми национально ориентированными». На российском телевидении фильм Стоуна показали в феврале 2018 г., хотя снят он был раньше. Год спустя на «Первом канале» вышло еще одно интервью Стоуна с Путиным. В беседе тот изложил свою точку зрения на происходящее на Украине.