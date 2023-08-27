Симоньян: экс-ведущий Fox News Карлсон хочет провести интервью с Путиным

В 2018 г. режиссер Оливер Стоун выпустил четырехсерийное интервью с Владимиром Путиным. В нем российский президент, в частности, рассказал, что смена власти – это нормально, но здоровая конкуренция должна быть «между людьми национально ориентированными». На российском телевидении фильм Стоуна показали в феврале 2018 г., хотя снят он был раньше. Год спустя на «Первом канале» вышло еще одно интервью Стоуна с Путиным. В беседе тот изложил свою точку зрения на происходящее на Украине.