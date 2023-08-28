«Вызов» вошел в десятку самых кассовых картин российского кинопроката
Фильм «Вызов» вошел в топ-10 самых кассовых картин отечественного проката по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) сведений о показах фильмов в кинозалах. Об этом сообщил Фонд кино.
Картина Клима Шипенко сменила в списке мультфильм «Зверополис». Теперь шесть из десяти фильмов в рейтинге – российские.
В топе рейтинга – семейный фильм «Чебурашка». За ним следуют «Холоп», «Человек Паук: Нет пути домой», «Движение вверх», «Король Лев», «Мстители: Финал», «Т-34», «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Первый фильм, снятый в космосе, закрывает топ. Прокат «Вызова» продолжается, отмечает Фонд кино.
Часть фильма «Вызов» сняли на борту МКС в 400 км от Земли. Первый в истории киноэкипаж – актриса Юлия Пересильд, режиссер Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров – отправились на орбиту 5 октября 2021 г. Владимир Путин назвал фильм уникальным событием для мирового кинематографа, а съемки в космосе – «настоящим гражданским, человеческим поступком». Создатели фильма получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 г.