«Вызов» вошел в десятку самых кассовых картин российского кинопроката

Часть фильма «Вызов» сняли на борту МКС в 400 км от Земли. Первый в истории киноэкипаж – актриса Юлия Пересильд, режиссер Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров – отправились на орбиту 5 октября 2021 г. Владимир Путин назвал фильм уникальным событием для мирового кинематографа, а съемки в космосе – «настоящим гражданским, человеческим поступком». Создатели фильма получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 г.