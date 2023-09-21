В России снизилась доля не готовых платить за фильмы и музыку в сети
Чуть более половины (52%) россиян считают, что в России не настолько высокий уровень жизни и доходов, чтобы требовать плату за просмотр и скачивание фильмов, музыки и книг в сети. За пять лет показатель снизился на 19%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Доля респондентов, согласных с тем, что фильмы, музыка, книги – это такие же товары, как и материальные блага, напротив, увеличилась до 34% после 19% в 2018 г. С 39% до 41% выросла доля россиян, считающих, что авторский контент в сети должен быть надежно защищен законом от нелегального распространения.
39% опрошенных (в 2018 г. – 47%), наоборот, считают, что после выхода в свет фильмы или книги «начинают жить собственной жизнью», а авторы не могут запрещать пользователям бесплатно обмениваться ими.
Вместе с тем снизилась (с 34% до 16%) доля предпочитающих заплатить за просмотр фильма в хорошем качестве, нежели посмотреть бесплатную копию в плохом. С 16% до 36% выросла доля тех, кто скорее готов дождаться выхода пиратской копии в высоком качестве.
ВЦИОМ также отмечает, что отношение россиян к мерам борьбы с интернет-пиратством за пять лет практически не изменилось. Только 23% опрошенных считают эффективным ужесточение законодательства, а 63% уверены, что люди станут чаще платить за фильмы и музыку в сети, если будут обеспечены низкие цены.
Ранее в России предложили разрешить прокат зарубежных фильмов без согласия правообладателей. Фонд кино не поддержал эту инициативу.
После введения антироссийских санкций иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России. Российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. Однако ряд российских кинотеатров продолжили показ зарубежных премьер под видом предсеансового обслуживания.