В России снизилась доля не готовых платить за фильмы и музыку в сети

Доля респондентов, согласных с тем, что фильмы, музыка, книги – это такие же товары, как и материальные блага, напротив, увеличилась до 34% после 19% в 2018 г. С 39% до 41% выросла доля россиян, считающих, что авторский контент в сети должен быть надежно защищен законом от нелегального распространения.