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В России снизилась доля не готовых платить за фильмы и музыку в сети

Ведомости

Чуть более половины (52%) россиян считают, что в России не настолько высокий уровень жизни и доходов, чтобы требовать плату за просмотр и скачивание фильмов, музыки и книг в сети. За пять лет показатель снизился на 19%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Доля респондентов, согласных с тем, что фильмы, музыка, книги – это такие же товары, как и материальные блага, напротив, увеличилась до 34% после 19% в 2018 г. С 39% до 41% выросла доля россиян, считающих, что авторский контент в сети должен быть надежно защищен законом от нелегального распространения.

39% опрошенных (в 2018 г. – 47%), наоборот, считают, что после выхода в свет фильмы или книги «начинают жить собственной жизнью», а авторы не могут запрещать пользователям бесплатно обмениваться ими.

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Вместе с тем снизилась (с 34% до 16%) доля предпочитающих заплатить за просмотр фильма в хорошем качестве, нежели посмотреть бесплатную копию в плохом. С 16% до 36% выросла доля тех, кто скорее готов дождаться выхода пиратской копии в высоком качестве.

ВЦИОМ также отмечает, что отношение россиян к мерам борьбы с интернет-пиратством за пять лет практически не изменилось. Только 23% опрошенных считают эффективным ужесточение законодательства, а 63% уверены, что люди станут чаще платить за фильмы и музыку в сети, если будут обеспечены низкие цены.

Ранее в России предложили разрешить прокат зарубежных фильмов без согласия правообладателей. Фонд кино не поддержал эту инициативу.

После введения антироссийских санкций иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России. Российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. Однако ряд российских кинотеатров продолжили показ зарубежных премьер под видом предсеансового обслуживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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