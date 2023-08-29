Фонд кино не поддержал легализацию пиратских показов зарубежных фильмов
Фонд кино (ФК) выступает против любых механизмов легализации проката зарубежных фильмов на территории России без согласия правообладателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ ФК на соответствующее предложение сенаторов.
«Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей («пиратства») формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной», – сказано в письме ФК.
Там добавили, что легализация пиратских показов также создает риски доступа на территории РФ «контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Ранее с предложением разрешить прокат в России зарубежных фильмов без согласия правообладателей в ФК обратился первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын, «Известия» также ознакомились с его письмом. В обращении сенатор призывает создать временный механизм, который позволит ввозить западные фильмы и выдавать им прокатные удостоверения в России. Вознаграждения от проката он предложил направлять правообладателям на специальный счет.
Кроме того, Синицын попросил ФК рассмотреть возможность ввоза копий западных лент из Белоруссии и их передачу на коммерческой основе кинотеатрам. Сенатор также разработал законопроект, который вводит мораторий на проверки в отношении российских кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения.
После введения антироссийских санкций иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России. Российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. Однако ряд российских кинотеатров продолжили показ зарубежных премьер под видом «предсеансового обслуживания», обращают внимание «Известия».
В марте Минкульт РФ не согласился выдавать прокатные удостоверения зарубежным фильмам, ввезенным через Белоруссию без лицензии. Там пояснили, что показ без согласия правообладателя является нарушением исключительного права и ограничением гражданских прав.