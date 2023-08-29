Фонд кино не поддержал легализацию пиратских показов зарубежных фильмов

Ранее с предложением разрешить прокат в России зарубежных фильмов без согласия правообладателей в ФК обратился первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын, «Известия» также ознакомились с его письмом. В обращении сенатор призывает создать временный механизм, который позволит ввозить западные фильмы и выдавать им прокатные удостоверения в России. Вознаграждения от проката он предложил направлять правообладателям на специальный счет.