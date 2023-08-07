Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск пиратства

Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск пиратстваВидеосервисам пришлось активизировать борьбу с сайтами с нелегальным контентом в сети
В реестр интернет-ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, в январе – июне 2023 г. было внесено почти 2,7 млн веб-страниц с нелегальными копиями турецких сериалов. Это в 3,2 раза превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2022 г. и сразу в 27 раз – за январь – июнь 2021 г., рассказали «Ведомостям» в Медиа-коммуникационном союзе (МКС). При этом общее количество пиратских ссылок по всему контенту в реестре снизилось с конца первого полугодия 2022 г. на 26,5% до 19,7 млн страниц.
Правообладатели сейчас активно закупают турецкий контент и заинтересованы в его защите, этим и обусловлен рост числа заблокированных ссылок на пиратские ресурсы с турецкими сериалами, заявил «Ведомостям» представитель МКС.
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