Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск пиратства

В реестр интернет-ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, в январе – июне 2023 г. было внесено почти 2,7 млн веб-страниц с нелегальными копиями турецких сериалов. Это в 3,2 раза превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2022 г. и сразу в 27 раз – за январь – июнь 2021 г., рассказали «Ведомостям» в Медиа-коммуникационном союзе (МКС). При этом общее количество пиратских ссылок по всему контенту в реестре снизилось с конца первого полугодия 2022 г. на 26,5% до 19,7 млн страниц.