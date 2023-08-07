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Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск пиратства

Видеосервисам пришлось активизировать борьбу с сайтами с нелегальным контентом в сети
Мария Истомина
Сериал «Великолепный век» ищут чаще всего / Tim's Productions

В реестр интернет-ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, в январе – июне 2023 г. было внесено почти 2,7 млн веб-страниц с нелегальными копиями турецких сериалов. Это в 3,2 раза превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2022 г. и сразу в 27 раз – за январь – июнь 2021 г., рассказали «Ведомостям» в Медиа-коммуникационном союзе (МКС). При этом общее количество пиратских ссылок по всему контенту в реестре снизилось с конца первого полугодия 2022 г. на 26,5% до 19,7 млн страниц.

Правообладатели сейчас активно закупают турецкий контент и заинтересованы в его защите, этим и обусловлен рост числа заблокированных ссылок на пиратские ресурсы с турецкими сериалами, заявил «Ведомостям» представитель МКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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