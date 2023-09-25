Журналист Карлсон рассказал о срыве интервью с Путиным из-за правительства США
Правительство США сорвало планы бывшего ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона провести интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом телеведущий заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, но американское правительство остановило меня», — сказал он, не уточнив сроки, в которые он планировал провести с ним беседу.
О планах провести такое интервью стало известно в конце августа. Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян тогда сообщила, что Карлсон «очень просит интервью с Владимиром Путиным». «Если бы вдруг кто-то услышал и донес [эту информацию] до президента, было бы здорово», – сказала она.
Карлсон, известный резкими высказываниями в адрес демократов и президента Джо Байдена, раньше работал на телеканале Fox News. О его увольнении стало известно 24 апреля. Уход Карлсона мог быть следствием проигрыша иска в суде, от которого пострадал телеканал. В июне телеведущий запустил на личной странице в Twitter свое авторское шоу, выпуски набирали миллионы просмотров, после чего Fox News заявил юристам Карлсона о нарушении им условий контракта, подписанного в 2019 г., и потребовал прекратить выпуск шоу.