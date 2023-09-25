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Журналист Карлсон рассказал о срыве интервью с Путиным из-за правительства США

Ведомости

Правительство США сорвало планы бывшего ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона провести интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом телеведущий заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. 

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, но американское правительство остановило меня», — сказал он, не уточнив сроки, в которые он планировал провести с ним беседу.

О планах провести такое интервью стало известно в конце августа. Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян тогда сообщила, что Карлсон «очень просит интервью с Владимиром Путиным». «Если бы вдруг кто-то услышал и донес [эту информацию] до президента, было бы здорово», – сказала она. 

Карлсон, известный резкими высказываниями в адрес демократов и президента Джо Байдена, раньше работал на телеканале Fox News. О его увольнении стало известно 24 апреля. Уход Карлсона мог быть следствием проигрыша иска в суде, от которого пострадал телеканал. В июне телеведущий запустил на личной странице в Twitter свое авторское шоу, выпуски набирали миллионы просмотров, после чего Fox News заявил юристам Карлсона о нарушении им условий контракта, подписанного в 2019 г., и потребовал прекратить выпуск шоу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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