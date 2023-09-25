Журналист Карлсон рассказал о срыве интервью с Путиным из-за правительства США

Карлсон, известный резкими высказываниями в адрес демократов и президента Джо Байдена, раньше работал на телеканале Fox News. О его увольнении стало известно 24 апреля. Уход Карлсона мог быть следствием проигрыша иска в суде, от которого пострадал телеканал. В июне телеведущий запустил на личной странице в Twitter свое авторское шоу, выпуски набирали миллионы просмотров, после чего Fox News заявил юристам Карлсона о нарушении им условий контракта, подписанного в 2019 г., и потребовал прекратить выпуск шоу.