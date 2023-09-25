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СМИ: американские сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями

Ведомости

Гильдия сценаристов Америки (WGA), крупнейшие студии и стримеры достигли предварительного соглашения о новом трехлетнем контракте, который должен положить конец 146-дневной забастовке. Об этом сообщил журнал Variety.

Представители Гильдии сценаристов Америки и Альянса продюсеров кино и телевидения вышли на финишную прямую после пяти дней переговоров. Одним из последних пунктов, над которым стороны работали перед заключением соглашения, стали тонкие детали формулировок, касающиеся использования генеративного искусственного интеллекта в производстве контента, уточняет журнал.

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«Мы можем с большой гордостью сказать, что это соглашение является исключительным – оно содержит значимые достижения и меры защиты для писателей в каждом секторе», – приводит издание выдержку из письма комитета по переговорам WGA, направленного членам организации.

Сама забастовка будет продолжаться в рамках процесса утверждения и ратификации контракта гильдии. Однако, по информации Variety, с вечера 24 сентября участники приостановили пикеты. Ожидается, что 26 сентября руководители гильдии проведут голосование по вопросу о том, следует ли официально отменить приказ о забастовке.

Variety уверено, что после почти пяти месяцев забастовки, начавшейся 2 мая, предложение с большой долей вероятности будет принято членами профсоюза, особенно с учетом восторженного одобрения со стороны руководителей WGA.

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Крупнейшая за 43 года совместная забастовка двух творческих профсоюзов парализовала работу Голливуда: 10 000 сценаристам и 160 000 актерам запрещено работать до окончательного согласования договоренностей. Заморожены съемки десятков проектов, актерам запрещено участвовать в промокампаниях уже снятых фильмов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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