СМИ: американские сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями

Сама забастовка будет продолжаться в рамках процесса утверждения и ратификации контракта гильдии. Однако, по информации Variety, с вечера 24 сентября участники приостановили пикеты. Ожидается, что 26 сентября руководители гильдии проведут голосование по вопросу о том, следует ли официально отменить приказ о забастовке.