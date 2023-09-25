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«Одноклассники» представили обновление сайта

Ведомости

Социальная сеть «Одноклассники» провела обновление и изменила внешний вид ленты. Стартовую страницу очистили от лишних элементов и дополнили новыми точками входа в рекомендуемый контент, сообщила пресс-служба соцсети.

«Сразу над основной лентой появилась новая точка входа в ленту рекомендаций, при переключении на которую можно найти публикации от групп, которые лучше всего соответствуют вашим интересам», – пояснили в «Одноклассниках».

Ранее по теме: VK сообщила об объединении части своих активов в две группы

Рекомендованный контент также появился на страницах публикаций и видеороликов при их открытии – теперь там показывается похожий контент или другие посты того же автора. Раздел контента на главном экране подняли выше. Сервисы «Моменты» и «Увлечения» объединили в общий блок.

В «Одноклассниках» также изменились алгоритмы ранжирования ленты. При отборе контента приоритет будут получать новые авторские публикации, набирающие популярность, следует из сообщения.

Соцсеть принадлежит компании VK. Ранее корпорация сообщила о разделении своих продуктов на две бизнес-группы. «Одноклассники» вошли в состав группы «Социальные платформы и медиаконтент» вместе с «ВКонтакте», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыкой», «VK Клипами» и «VK Мессенджером». Почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы VK объединила в группу «Экосистемные и комплексные сервисы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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