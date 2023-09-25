«Одноклассники» представили обновление сайта
Социальная сеть «Одноклассники» провела обновление и изменила внешний вид ленты. Стартовую страницу очистили от лишних элементов и дополнили новыми точками входа в рекомендуемый контент, сообщила пресс-служба соцсети.
«Сразу над основной лентой появилась новая точка входа в ленту рекомендаций, при переключении на которую можно найти публикации от групп, которые лучше всего соответствуют вашим интересам», – пояснили в «Одноклассниках».
Рекомендованный контент также появился на страницах публикаций и видеороликов при их открытии – теперь там показывается похожий контент или другие посты того же автора. Раздел контента на главном экране подняли выше. Сервисы «Моменты» и «Увлечения» объединили в общий блок.
В «Одноклассниках» также изменились алгоритмы ранжирования ленты. При отборе контента приоритет будут получать новые авторские публикации, набирающие популярность, следует из сообщения.
Соцсеть принадлежит компании VK. Ранее корпорация сообщила о разделении своих продуктов на две бизнес-группы. «Одноклассники» вошли в состав группы «Социальные платформы и медиаконтент» вместе с «ВКонтакте», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыкой», «VK Клипами» и «VK Мессенджером». Почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы VK объединила в группу «Экосистемные и комплексные сервисы».