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Технологии

VK сообщила об объединении части своих активов в две группы

Ведомости

VK сообщила о создании двух бизнес-групп, которые объединят «ключевые продукты и сервисы холдинга». Об этом сообщается на сайте компании.

Бизнес-группа «Социальные платформы и медиаконтент» будет включать в себя «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Ее в должности старшего вице-президента VK по медиастратегии возглавил Степан Ковальчук.

В группу «Экосистемные и комплексные сервисы» под руководством старшего вице-президента VK по развитию бизнеса и инвестициям Александра Айвазова войдут почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы.

«По мере развития продуктов бизнес-группы могут расширяться и включать в себя новые активы холдинга. Продукты и сервисы, которые не вошли в созданные бизнес-группы, продолжат развитие в рамках своих подразделений», – говорится в сообщении VK.

11 августа компания сообщила, что акционеры и совет директоров VK приняли решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов в Россию. VK продолжит работу в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Компания также приняла решение о делистинге депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE). Листинг будет прекращен с 12 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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