VK сообщила об объединении части своих активов в две группы

11 августа компания сообщила, что акционеры и совет директоров VK приняли решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов в Россию. VK продолжит работу в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Компания также приняла решение о делистинге депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE). Листинг будет прекращен с 12 сентября.