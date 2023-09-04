VK сообщила об объединении части своих активов в две группы
VK сообщила о создании двух бизнес-групп, которые объединят «ключевые продукты и сервисы холдинга». Об этом сообщается на сайте компании.
Бизнес-группа «Социальные платформы и медиаконтент» будет включать в себя «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Ее в должности старшего вице-президента VK по медиастратегии возглавил Степан Ковальчук.
В группу «Экосистемные и комплексные сервисы» под руководством старшего вице-президента VK по развитию бизнеса и инвестициям Александра Айвазова войдут почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы.
«По мере развития продуктов бизнес-группы могут расширяться и включать в себя новые активы холдинга. Продукты и сервисы, которые не вошли в созданные бизнес-группы, продолжат развитие в рамках своих подразделений», – говорится в сообщении VK.
11 августа компания сообщила, что акционеры и совет директоров VK приняли решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов в Россию. VK продолжит работу в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Компания также приняла решение о делистинге депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE). Листинг будет прекращен с 12 сентября.