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Экономика

VK утвердила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию

Ведомости

Акционеры и совет директоров VK приняли решение о редомициляции (перерегистрации юрлица) с Британских Виргинских островов в Россию. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что свою деятельность в России VK продолжит в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в соответствии с российским законодательством. Она будет находиться в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Членами совета директоров МКПАО «ВК» остаются текущие члены совета директоров VK Company Limited, подчеркнули в компании.

VK также приняла решение о делистинге депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE). Листинг будет прекращен с 12 сентября. Кроме того, компания объявила о сохранении листинга на Мосбирже.

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Как пояснили в компании, решение о делистинге расписок и облигаций с биржи в Лондоне было обусловлено нахождением большинства активов VK в России и решением о редомициляции, а также фактической приостановкой торгов бумагами компании на LSE c 3 марта 2022 г. и невозможностью раскрытия нормативных новостей.

Стоимость расписок VK в ходе торгов на Мосбирже 11 августа росла на 2,81%, до дневного максимума 783 руб. По состоянию на 10:38 мск они стоили 769,2 руб. (+1%).

VK – крупнейшая российская технологическая компания. 10 августа она отчиталась по МФСО за первое полугодие. Выручка холдинга в этот период выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 36% до 57,3 млрд руб. Показатель на 2,3% превысил консенсус опрошенных «Ведомостями» аналитиков, которые ожидали выручку на уровне 56 млрд руб. Во II квартале рост выручки г/г на 33,5% до 29,98 млрд руб. также превысил ожидания некоторых аналитиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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