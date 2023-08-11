VK утвердила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию
Акционеры и совет директоров VK приняли решение о редомициляции (перерегистрации юрлица) с Британских Виргинских островов в Россию. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что свою деятельность в России VK продолжит в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в соответствии с российским законодательством. Она будет находиться в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Членами совета директоров МКПАО «ВК» остаются текущие члены совета директоров VK Company Limited, подчеркнули в компании.
VK также приняла решение о делистинге депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE). Листинг будет прекращен с 12 сентября. Кроме того, компания объявила о сохранении листинга на Мосбирже.
Как пояснили в компании, решение о делистинге расписок и облигаций с биржи в Лондоне было обусловлено нахождением большинства активов VK в России и решением о редомициляции, а также фактической приостановкой торгов бумагами компании на LSE c 3 марта 2022 г. и невозможностью раскрытия нормативных новостей.
Стоимость расписок VK в ходе торгов на Мосбирже 11 августа росла на 2,81%, до дневного максимума 783 руб. По состоянию на 10:38 мск они стоили 769,2 руб. (+1%).
VK – крупнейшая российская технологическая компания. 10 августа она отчиталась по МФСО за первое полугодие. Выручка холдинга в этот период выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 36% до 57,3 млрд руб. Показатель на 2,3% превысил консенсус опрошенных «Ведомостями» аналитиков, которые ожидали выручку на уровне 56 млрд руб. Во II квартале рост выручки г/г на 33,5% до 29,98 млрд руб. также превысил ожидания некоторых аналитиков.