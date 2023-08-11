VK утвердила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию

VK – крупнейшая российская технологическая компания. 10 августа она отчиталась по МФСО за первое полугодие. Выручка холдинга в этот период выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 36% до 57,3 млрд руб. Показатель на 2,3% превысил консенсус опрошенных «Ведомостями» аналитиков, которые ожидали выручку на уровне 56 млрд руб. Во II квартале рост выручки г/г на 33,5% до 29,98 млрд руб. также превысил ожидания некоторых аналитиков.