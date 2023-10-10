Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»

Артемий Лебедев – российский дизайнер и блогер. Он является основателем одноименной студии дизайна, которая была создана в 1995 г. в Москве. Как отметили во «ВКонтакте», студия реализовала более 5000 проектов с крупными брендами. В портфеле студии в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».