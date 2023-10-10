Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»
Российский дизайнер Артемий Лебедев занял должность директора по дизайну соцсети «ВКонтакте», сообщила пресс-служба соцсети.
Лебедев будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, а также разрабатывать общее видение дизайна социальной сети, рассказали в компании.
«Артемий присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», – уточнили в компании.
Артемий Лебедев – российский дизайнер и блогер. Он является основателем одноименной студии дизайна, которая была создана в 1995 г. в Москве. Как отметили во «ВКонтакте», студия реализовала более 5000 проектов с крупными брендами. В портфеле студии в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».
В июле пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что соцсеть покидают генеральный директор Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь в связи с решением работать над собственным проектом. В сентябре техническим директором соцсети стал Сергей Ляджин.