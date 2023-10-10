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Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»

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Российский дизайнер Артемий Лебедев занял должность директора по дизайну соцсети «ВКонтакте», сообщила пресс-служба соцсети.

Лебедев будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, а также разрабатывать общее видение дизайна социальной сети, рассказали в компании.

«Артемий присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», – уточнили в компании.

Артемий Лебедев – российский дизайнер и блогер. Он является основателем одноименной студии дизайна, которая была создана в 1995 г. в Москве. Как отметили во «ВКонтакте», студия реализовала более 5000 проектов с крупными брендами. В портфеле студии в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».

В июле пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что соцсеть покидают генеральный директор Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь в связи с решением работать над собственным проектом. В сентябре техническим директором соцсети стал Сергей Ляджин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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