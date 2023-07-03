Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям покинут компанию

Краснова стала гендиректором соцсети в марте 2021 г. В саму компанию она пришла в 2013 г., – тогда она заняла должность продуктового менеджера в Mail.ru Group (позже стала VK). В 2019 г. присоединилась к команде «ВКонтакте» в роли директора по продукту.