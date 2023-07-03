Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям покинут компанию
Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь покидают компанию. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что такое решение они приняли для работы над собственным проектом.
«С 3 июля 2023 г. управление социальной сетью "ВКонтакте" будет осуществлять коллегиальный орган – Управляющая команда», – рассказали в представительстве. В состав этой команды войдут представители топ-менеджмента группы VK и представители менеджмента соцсети «ВКонтакте».
Генеральный директор VK Владимир Кириенко поблагодарил Краснову и Тоболя за «достижение высоких аудиторных показателей» платформы», а также за запуск входящих в соцсеть «Клипов», «Видео», «Звонков» и др., его слова привела пресс-служба.
Краснова стала гендиректором соцсети в марте 2021 г. В саму компанию она пришла в 2013 г., – тогда она заняла должность продуктового менеджера в Mail.ru Group (позже стала VK). В 2019 г. присоединилась к команде «ВКонтакте» в роли директора по продукту.
Тоболь был назначен вице-президентом по технологиям и разработке группы VK в декабре 2022 г. Также он был руководителем технической команды «ВКонтакте» в должности технического директора соцсети, занимался сервисами «Видео», «Звонки» и «Клипы». Присоединился к VK он в 2012 г.