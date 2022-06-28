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«Мы охватываем 84% аудитории рунета»

Генеральный директор «В контакте» Марина Краснова – о работе в период ограничений иностранных соцсетей в России
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Генеральный директор «В контакте» Марина Краснова / Андрей Гордеев / Ведомости

Российская соцсеть «В контакте», входящая в топ-5 наиболее популярных сайтов в рунете (данные Mediascope по охвату за апрель 2022 г.), с начала весны переживает небывалый рост аудитории на фоне ограничений работы иностранных соцсетей в России. О работе с зарубежными музыкальными лейблами в непростой политической ситуации, а также о новых направлениях деятельности социальной сети в интервью «Ведомостям» рассказала генеральный директор «В контакте» Марина Краснова.

– Как изменилась с началом весны стратегия соцсети?

– Мы столкнулись с усиленным ростом нашей аудитории. Если зимой средняя месячная аудитория в России была на уровне 73 млн, то сейчас уже почти 76 млн, а наша дневная аудитория выросла на 9% и превысила 50 млн. Это новый рекорд, и не только для нас, а для любой соцсети в России. Поэтому к нашим основным задачам – объединения, развлечения, общения людей – добавилась задача по их адаптации к нашим новым сервисам, ко всему тому, что появилось, пока кого-то не было. Мы также много времени уделили обратной связи от них, и их привычные паттерны потребления заставили нас пересмотреть ряд подходов к сервисам.

– Вы упомянули паттерны поведения пользователей. Как они изменились?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных