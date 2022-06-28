«Мы охватываем 84% аудитории рунета»Генеральный директор «В контакте» Марина Краснова – о работе в период ограничений иностранных соцсетей в России
Российская соцсеть «В контакте», входящая в топ-5 наиболее популярных сайтов в рунете (данные Mediascope по охвату за апрель 2022 г.), с начала весны переживает небывалый рост аудитории на фоне ограничений работы иностранных соцсетей в России. О работе с зарубежными музыкальными лейблами в непростой политической ситуации, а также о новых направлениях деятельности социальной сети в интервью «Ведомостям» рассказала генеральный директор «В контакте» Марина Краснова.
– Мы столкнулись с усиленным ростом нашей аудитории. Если зимой средняя месячная аудитория в России была на уровне 73 млн, то сейчас уже почти 76 млн, а наша дневная аудитория выросла на 9% и превысила 50 млн. Это новый рекорд, и не только для нас, а для любой соцсети в России. Поэтому к нашим основным задачам – объединения, развлечения, общения людей – добавилась задача по их адаптации к нашим новым сервисам, ко всему тому, что появилось, пока кого-то не было. Мы также много времени уделили обратной связи от них, и их привычные паттерны потребления заставили нас пересмотреть ряд подходов к сервисам.