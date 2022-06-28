«Мы охватываем 84% аудитории рунета»

– Мы столкнулись с усиленным ростом нашей аудитории. Если зимой средняя месячная аудитория в России была на уровне 73 млн, то сейчас уже почти 76 млн, а наша дневная аудитория выросла на 9% и превысила 50 млн. Это новый рекорд, и не только для нас, а для любой соцсети в России. Поэтому к нашим основным задачам – объединения, развлечения, общения людей – добавилась задача по их адаптации к нашим новым сервисам, ко всему тому, что появилось, пока кого-то не было. Мы также много времени уделили обратной связи от них, и их привычные паттерны потребления заставили нас пересмотреть ряд подходов к сервисам.