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Кирилл Вышинский стал главным редактором радио Sputnik

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Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik. Об этом сообщило «РИА Новости».

Вышинский отметил, что коллектив радио – сплоченный и очень работоспособный, а у радиопрограмм интересные авторы.

«Все это задает высокую планку и позволяет ставить серьезные задачи по завоеванию новых высот. К ним мы и будем идти вместе», – подчеркнул он.

Вышинский родился в 1967 г. в Днепропетровске. В 1996-1998 гг. был шеф-редактором на местном «11 канале». С 1999 по 2006 г. был ведущим и редактором на телеканале «ICTV», занимал должности шеф-редактора службы информации и программы «Подробно» с Дмитрием Киселевым. Имел собственную программу под названием «На самом деле». В 2006-2014 гг. был собкором ВГТРК на Украине, с 2014 по 2018 г. – главным редактором интернет-портала «РИА Новости Украина». С 2019 г. Вышинский занимал пост исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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