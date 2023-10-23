Кирилл Вышинский стал главным редактором радио Sputnik

Вышинский родился в 1967 г. в Днепропетровске. В 1996-1998 гг. был шеф-редактором на местном «11 канале». С 1999 по 2006 г. был ведущим и редактором на телеканале «ICTV», занимал должности шеф-редактора службы информации и программы «Подробно» с Дмитрием Киселевым. Имел собственную программу под названием «На самом деле». В 2006-2014 гг. был собкором ВГТРК на Украине, с 2014 по 2018 г. – главным редактором интернет-портала «РИА Новости Украина». С 2019 г. Вышинский занимал пост исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня».