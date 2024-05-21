Американский журналист Такер Карлсон стал ведущим на телеканале «Россия 24»
Американский журналист Такер Карлсон стал ведущим на российском телевидении, у него появилась программа под названием Tucker.
Первый выпуск программы посвящен клещам и болезни Лайма, он транслировался 21 мая на телеканале «Россия 24».
30 апреля Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным. 17 апреля Карлсон разместил интервью с российским бизнесменом Павлом Дуровым, а в феврале – с президентом России Владимиром Путиным.
В конце апреля 2023 г. Карлсон был уволен с американского телеканала Fox News. В компании заявили, что такое решение было принято по соглашению журналиста и руководства. После этого он стал публиковать выпуски своей программы в X.