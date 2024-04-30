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Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону

Философ назвал «метафизическим» характер русофобии в США
Ведомости

Директор учебно-научного центра «Высшей политической школы» (ВПШ) им. Ивана Ильина при РГГУ, философ Александр Дугин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на сайте Карлсона.

В описании к интервью отмечается, что Дугин является самым известным политическим философом России. Его идеи, как заявил Карлсон, «считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги». Беседа была записана в Москве. Журналист говорил с Дугиным о «саморазрушительном поведении» Запада и спросил, когда Россию стали считать главным врагом США.

Один из вопросов, который Такер задал Дугину, касался причин ненависти США к России, возникшей после прихода к власти Владимира Путина (к Борису Ельцину, по оценке журналиста, Вашингтон относился тепло).

Дугин в ответ заявил, что Путин еще в 2000-е начал выводить Россию из-под западного влияния. На Западе начали понимать, считает он, что имеют дело c тем, кто «не разделяет их прогрессивную повестку и кто попытался – и успешно – возродить традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью».

«Они смогли обнаружить в Путине именно то, кем Путин является. Он политический лидер, защищающий традиционные ценности», – сказал Дугин.

В результате ненависть Запада к РФ носит «метафизический» характер, уверен философ.

«Если ваша цель – уничтожить традиционные ценности <...>, и кто-то с ядерным оружием <...> готов защищать традиционные ценности, вы будете пытаться покончить с ним», – добавил он.

Сам Путин дал интервью Карлсону в феврале 2024 г. Беседу российский лидер начал с «маленькой исторической справки», в которой подробно объяснил характер отношений России и Украины на протяжении многолетней истории. Путин также рассказал о причинах начала спецоперации России на Украине, напомнив о нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток.

Дочь философа Дарья Дугина погибла в результате взрыва в Подмосковье на Можайском шоссе 20 августа 2022 г. Она ехала в Toyota Land Cruiser Prado своего отца, сам он покинул мероприятие на другой машине. ФСБ РФ заявила, что преступление организовали украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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