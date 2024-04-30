Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону

Александр Дугин дал интервью Такеру КарлсонуФилософ назвал «метафизическим» характер русофобии в США
Директор учебно-научного центра «Высшей политической школы» (ВПШ) им. Ивана Ильина при РГГУ, философ Александр Дугин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на сайте Карлсона.
В описании к интервью отмечается, что Дугин является самым известным политическим философом России. Его идеи, как заявил Карлсон, «считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги». Беседа была записана в Москве. Журналист говорил с Дугиным о «саморазрушительном поведении» Запада и спросил, когда Россию стали считать главным врагом США.
Один из вопросов, который Такер задал Дугину, касался причин ненависти США к России, возникшей после прихода к власти Владимира Путина (к Борису Ельцину, по оценке журналиста, Вашингтон относился тепло).
Дугин в ответ заявил, что Путин еще в 2000-е начал выводить Россию из-под западного влияния. На Западе начали понимать, считает он, что имеют дело c тем, кто «не разделяет их прогрессивную повестку и кто попытался – и успешно – возродить традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью».
«Они смогли обнаружить в Путине именно то, кем Путин является. Он политический лидер, защищающий традиционные ценности», – сказал Дугин.
В результате ненависть Запада к РФ носит «метафизический» характер, уверен философ.
«Если ваша цель – уничтожить традиционные ценности <...>, и кто-то с ядерным оружием <...> готов защищать традиционные ценности, вы будете пытаться покончить с ним», – добавил он.
Сам Путин дал интервью Карлсону в феврале 2024 г. Беседу российский лидер начал с «маленькой исторической справки», в которой подробно объяснил характер отношений России и Украины на протяжении многолетней истории. Путин также рассказал о причинах начала спецоперации России на Украине, напомнив о нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток.
Дочь философа Дарья Дугина погибла в результате взрыва в Подмосковье на Можайском шоссе 20 августа 2022 г. Она ехала в Toyota Land Cruiser Prado своего отца, сам он покинул мероприятие на другой машине. ФСБ РФ заявила, что преступление организовали украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк.