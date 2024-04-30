Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону

В описании к интервью отмечается, что Дугин является самым известным политическим философом России. Его идеи, как заявил Карлсон, «считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги». Беседа была записана в Москве. Журналист говорил с Дугиным о «саморазрушительном поведении» Запада и спросил, когда Россию стали считать главным врагом США.