Дугин назвал петицию против школы Ильина операцией западных спецслужб

Дугин назвал петицию против школы Ильина операцией западных спецслужбОбращение на Change.org тем временем набрало почти 20 000 подписей
Директор учебно-научного центра «Высшей политической школы» (ВПШ) им. Ивана Ильина при РГГУ, философ Александр Дугин назвал запущенную в сети петицию против центра операцией западных спецслужб. Об этом он заявил в комментарии «РИА Новости».
Одной из целей подачи петиции Дугин назвал его дискредитацию как одного из участников подачи иска в Следственный комитет (СК) о финансировании терроризма США.
«Во-вторых, это безусловное ощущение катастрофы у украинских нацистов перед лицом наступающей нашей армии. И, конечно, они хотят дискредитировать патриотический фронт», – считает Дугин.
12 апреля на сайте Change.org появилась петиция от имени студентов РГГУ с просьбой переименовать учебно-научный центр и устроить публичное голосование за название новой высшей политической школы. По состоянию на 19 апреля петиция набрала около 19 400 подписей из 25 000.
Депутат от КПРФ Денис Парфенов 16 апреля опубликовал на своей странице во «В контакте» запрос к ректору РГГУ Александру Безбородому. Он предложил ему повнимательнее отнестись к беспокойству студенческой общественности и не спешить с «увековечиванием памяти одиозных мыслителей».
В РГГУ заявили «Ведомостям», что нападки на Ильина связаны с деятельностью Запада. По словам неназванных работников ВПШ, враги страны на Западе не хотят, чтобы Россия возвращалась к здравым, национально-ориентированным идеям в области философии.
Ильин был последовательным критиком коммунистической власти в России и приверженцем принципа непримиримости в борьбе с коммунизмом. В 1923-1934 гг. работал в Русском научном институте в Берлине, приветствовал приход к власти Адольфа Гитлера.
При этом в 1938 г. власти фашистской Германии наложили арест на печатные работы Ильина и запретили его публичные выступления. После этого философ переехал в Швейцарию, где до конца жизни проживал в пригороде Цюриха Цолликоне.